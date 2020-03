De verzekering van zonnepanelen op het clubhuis

Gelukkig hebben al heel wat sportclubs zonnepanelen op het clubhuis liggen. Vervelend is alleen dat die een enkele keer in brand vliegen. En dan moet de verzekering van zonnepanelen wel in orde zijn.

Waar moet een clubbestuur op letten bij de verzekering van zonnepanelen?

Brandpremies verzekering van zonnepanelen omhoog

De brandpremies voor zonnepanelen schieten omhoog. Sommige verzekeraars beginnen er zelfs niet meer aan. Maar als je nou het clubhuis zoveel mogelijk energie-neutraal wilt maken? Hoe krijg je een pand met zonnepanelen dan goed verzekerd?

Erik Dokter van Univé

Univé heeft de acceptatierichtlijnen aangepast maar de premie niet. “Laat een gespecialiseerd bedrijf meekijken en probeer weg te blijven bij de ‘cowboys’. Wij adviseren ook om een opleveringskeuring te laten uitvoeren. Dan weet je zeker of de installatie veilig is.

En informeer de verzekeraar in een zo vroeg mogelijk stadium. Als de panelen onverzekerd op het dak liggen, loopt de club echt een risico. Er is steeds meer bekend over zonnepanelen en daardoor is de acceptatie ook steeds makkelijker.

Jurjen Burghgraef van Van Tiel & Partners

“Ook voor sportclubs die hun pand willen verduurzamen geldt: Leg moeilijk brandbaar isolatiemateriaal onder de zonnepanelen. Die extra kosten vallen over vele jaren gespreid best mee.”

Bij hoge verzekerde belangen moet een adviseur zich afvragen of het wijs is om aan zonnepanelen te beginnen. De keuze tussen energie-neutraal of geen goede dekking is natuurlijk aan de club.

Schakel op tijd experts in

De adviseur moet wijzen op het belang van een constructieberekening. “Wij zien vaak kabels die langs scherpe randen liggen. Of een bliksemafleider die onder een zonnepaneel ligt. De verzekeraar ziet dat ook.”

“Als er dan ook nog eens een brandbare isolatie is gebruikt zegt hij nee. Schakel dus op tijd een verzekeraar of een inspecteur in. Zij weten precies welke vragen het bestuur aan een installateur moet stellen.”

