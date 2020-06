Sportblessureclaim: 100 mio per jaar niet gedeclareerd

Jaarlijks lopen ruim vier miljoen Nederlanders een sportblessure op. Sportblessureclaim kwam erachter dat maandelijks maar één voetballer de collectieve verzekering van de KNVB aanspreekt.

Voor twee teamgenoten bij Hercules Zaandam bleek het een hele opgave om kosten te declareren. Er was geen doorkomen aan dus haakten ook wij bijna af”, vertelt Van Houten. Maar uiteindelijk kregen ze door hoe het werkte en lanceerden zij website Sportblessureclaim.

Sporters maken volgens VeiligheidNL, elk jaar een half miljard euro kosten voor behandeling van sportblessures. “Maar zij claimen die kosten nauwelijks via hun bond. Dat is een aardige melkkoe voor de verzekeraars”, zegt Arjan Mantjes.

Van Houten: “Vaak zijn sporters voor 30 euro per maand extra, aanvullend voor fysiobehandelingen. Maar die kosten zijn vaak via je contributie ook al gedekt door de bond. Dan ben je dus eigenlijk dubbel verzekerd.”

Sportblessureclaim kwam erachter dat maandelijks maar één voetballer een beroep doet op de collectieve verzekering van de KNVB. Dat is niet veel op ruim 500.000 voetballers die jaarlijks geblesseerd raken.

Dat willen Van Houten en Mantjes via Sportblessureclaim veranderen. “We zijn begonnen door wat bevriende sporters te helpen. Bij onze eigen club hebben we daarmee al aardig wat mensen blij gemaakt”, aldus Van Houten.

Sportblessureclaim werkt op ’no cure, no pay’ basis. Vooraf de hulp van Sportblessureclaim inschakelen kost dus niets. Maar als een verzekeraar een claim uitkeert, dan gaat 25% van het bedrag naar het bedrijf.

Sportblessureclaim richt zich op de ongevallenverzekering van de bond. “Op de website van de KNVB staat dat bepaalde zorgkosten gedekt zijn als er bij trainingen of wedstrijden iets gebeurt. Ik ben benieuwd of zij dat de leden ook vertellen.”

Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars noemt Sportblessureclaim een mooi initiatief. Een bedrijf dat helpt om uit te zoeken of iemand recht heeft op een vergoeding. “Het kan soms helemaal geen kwaad als iemand daarbij helpt.”

