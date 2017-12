Jurist pleit voor letselschadeverzekering voor voetballers

Jurist Arvin Kolder stelt een letselschadeverzekering voor voetballers voor. Die zou een oplossing kunnen zijn voor slepende procedures als gevolg van ernstige blessures.

Verzekeraars zouden zo’n letselschadeverzekering voor 50 euro per jaar moeten kunnen aanbieden. Kolder houdt zijn pleidooi voor zo’n polis in het Dagblad van het Noorden.

Onderbeen kwijt

Kolder neemt het verhaal van de 45-jarige Trienko Smit als voorbeeld. Die raakte zeven jaar geleden zijn onderbeen kwijt. Dat gebeurde vijf jaar en tien operaties nadat hij tijdens een wedstrijd van zijn club FVV tegen Muntendam een ernstige beenbreuk opliep.

Baan kwijt, geen vergoeding

Smit raakte zijn baan kwijt en heeft tot nu toe niet de opgelopen schade vergoed gekregen. In sport- en spelsituaties geldt een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. De rechter die zijn claim afwees vond dat “bepaalde tackles bij het voetbal horen.”

De zaak komt binnenkort echter voor het gerechtshof in Leeuwarden. Want Smit vindt namelijk dat de WA-verzekeraar van zijn tegenspeler een vergoeding moet uitkeren.

Collectieve voetbalverzekering

Kolder is de advocaat van Smit en bedacht een oplossing die letselzaken moet vereenvoudigen. De voorgestelde letselschadeverzekering dekt specifiek de gevolgen van het risico op ernstige blessures. Dat zou dan volgens Kolder via een collectieve verzekering moeten kunnen.

Steun van de KNVB

“Het eeuwige steggelen over wie aansprakelijk is wordt dan door de maatschappijen op de achtergrond uitgevochten.” Hij vergelijkt het met de schadeverzekering voor inzittenden voor automobilisten. Kolder hoopt dat de KNVB oren heeft naar het plan. Maar de bond laat weten af te willen wachten hoe de verzekeraars reageren.

Schade is te overzien

De huidige verzekeringen van de KNVB schieten volgens Kolder tekort. In het geval van Smit zou de polis 7.500 euro uitkeren. “Juist omdat ernstige gevallen maar weinig voorkomen, is de schadelast voor verzekeraars te overzien.” Hij ziet ook mogelijkheden voor een vergelijkbare letselschadeverzekering bij sporten zoals hockey of paardrijden.

Follow @Allesportzaken