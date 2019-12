Hoge verzekeringspremie kunstgrasvelden Roosendaal

De verzekeringspremie voor sportparken met kunstgrasvelden in Roosendaal is torenhoog. De parken zijn namelijk niet af te sluiten. Dat is een van de eisen van de verzekeringsmaatschappij dus dat maakt de velden bijna niet te verzekeren.

De gemeenteraad van Roosendaal stelde 300.000 euro beschikbaar voor het herstel van het kunstgrasveld van DVO ’60 . Dat veld ging na brandstichting twee weken geleden verloren.

10 euro belastinggeld

Raadslid Eric de Regt vroeg BenW om er alles aan te doen om de daders op te sporen. “Per Roosendaals huishouden is namelijk letterlijk 10 euro belastinggeld in rook opgegaan.”

“Wij zijn bezig met de opsporing van de daders. Ik heb er al een paar keer met de politie over gesproken”, stelde burgemeester Han van Midden.

De Roosendaalse voetbalclubs bespelen volgens De Regt samen vijf kunstgrasvelden van de gemeente. Ook RBC gebruikte het verbrande veld bij DVO ’60 intensief.

Verzekeringspremie torenhoog

De collega sportverenigingen van DVO ’60 hebben de club geholpen bij het vinden van tijdelijke trainingsaccommodaties. Sportwethouder René van Ginderen prees hen daarvoor. Hij prees bovendien de gemeentelijke organisatie die de calamiteiten bij clubs opvangt.

De gemeente moet de schade zelf betalen omdat de velden vrijwel niet te verzekeren zijn. Van Ginderen: “Om kunstgrasvelden te kunnen verzekeren moeten je de velden volledig kunnen afsluiten. Maar sportpark Hulsdonk is vaak via meerdere ingangen vrij toegankelijk. Een verzekeringspremie om de velden daar te verzekeren is daarom torenhoog.”

Beter afsluiten

De Regt: “Wij vragen ons af of u het niet verzekeren van de kunstvelden nu in heroverweging neemt. Bent u bereid om de afsluitbaarheid van de parken in overleg met de gebruikers te bekijken? Als de parken beter zijn af te sluiten, is de kans op vandalisme, inbraak en diefstal kleiner. En daarmee zou een normale verzekeringspremie voor de velden misschien wel mogelijk zijn.” Wethouder Van Ginderen gaf aan hierover met de clubs te zullen gaan praten.

