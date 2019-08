Betere verzekering Hockeyclub Nova voor veel minder

Ben Boekraad is voorzitter van Hockeyclub Nova. Hij had het idee dat de club voor haar verzekeringen te veel premie betaalde. Maar ook dat er een betere verzekering moest zijn voor de huidige situatie. En dat bleek te kloppen.

ClubZeker Boekraad zocht voor de club een goedkopere en betere verzekering die paste bij de actuele situatie. Maar wel zonder meer risico’s te lopen. Daarom belde hij

Eerst een analyse

“Het mooie van ClubZeker is dat zij een complete ‘allrisk’ dekking aanbieden. En daarvoor gaan wij 30% minder premie betalen t.o.v. vroeger dus dat schiet lekker op. Wij besparen vanaf nu zo’n 1.800 euro per jaar. Dat is voor de club per saldo toch zo’n 33% minder.”

“Maar wij belden ClubZeker ook nog om een andere reden”, stelde Boekraad. “Zij maken namelijk eerst vooraf een analyse van het huidige pakket. Het is sowieso nuttig om dat van tijd tot tijd eens tegen het licht te laten houden.”

“En zij boden ons met een ClubKeuring ook duidelijk inzicht in de risico’s die wij als club lopen. Dat leverde Nova een glashelder verslag op, met een aantal zeer bruikbare tips.”

Taxatie voor de juiste dekking

“HC Nova had twijfels over de verzekerde herbouwwaarde van het clubhuis. ClubZeker bood ons daarop via de Antea Group, een taxatie aan die al is uitgevoerd. Dit bedrijf staat goed bekend in de sportwereld, dus dat gaf ons een vertrouwd gevoel.”

“Uit de taxatie bleek dat wij 10% onderverzekerd waren dus dat hebben wij direct opgelost”, stelt Boekraad. “Wat ook fijn is dat je persoonlijke contact hebt met ClubZeker. Zij nemen gewoon de telefoon op als je belt. Geen keuzemenu’s, niks. Dat vind ik als bestuurder die het ‘er naast doet’ wel zo prettig.

Gratis analyse

Is het verzekeringspakket van uw club ouder dan een jaar of vijf? Vraagt u dan een analyse aan bij ClubZeker. Die kost niets en levert u:

– inzicht in de mogelijkheden;

– een betere verzekering die is afgestemd op de behoeften van de club;

– een premie die altijd lager is dan de huidige premie. Een verschil van 30% is eerder regel dan uitzondering.

