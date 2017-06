Actueel verzekeringspakket voor sportclubs essentieel

Voor een sportclub kunnen de gevolgen van schade aansprakelijk groot zijn. Maar ook wanneer er schade wordt aangebracht aan de eigendommen van de club. Het is van belang dat iedere club het verzekeringspakket doorlopend tegen het licht houdt.

Een sportclub moet zich strikt aan de voorwaarden houden om schade ook echt uitgekeerd te krijgen. SWS zet de drie belangrijkste ‘missers’ uit de praktijk op een rij.

Aanbod van verzekeringen

SWS verstrekt borgstellingen t.b.v. van sportclubs die willen investeren in hun complex. Dan moeten ook worden bekeken of het verzekeringspakket nog klopt. Zijn de verzekerde bedragen nog actueel, moet de dekking worden aangepast of moet een aanvullende verzekering worden afgesloten? Het is van groot belang dat ieder verzekeringspakket regelmatig wordt geactualiseerd.

Wazig pakket

Voor clubbestuurders is zo’n verzekeringspakket vaak wazig. Bovendien kan een club op meer manieren verzekerd zijn. Zo kan de gemeente een collectiviteit voor alle clubs hebben afgesloten. Een sportbond ook, al beperkt dit zich vaak tot een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kunnen er ook verzekeringen lopen die door de club bij een tussenpersoon zijn afgesloten.

Wel verzekerd, geen dekking

Een club moet goed de voorwaarden in de gaten houden die een verzekeraar stelt. De top 3 van zaken die adviseurs tegenkomen, en waaraan aandacht moet worden besteed om dekking te houden, zijn:

1. De meterkast

Deze dient periodiek gekeurd te worden. Er mogen geen losse kabels, verkeerde aardlekschakelaars en stofnesten in worden aangetroffen;

2. Ontbrekende pictogrammen

Waar hangt de waterhaspel, EHBO-kit, brandblusser of een blusdeken. Vaak missen de pictogrammen of deze hangen te laag en/of op een verkeerde plaats in een pand;

3. Brandblussers

Brandblussers moeten eens in de zoveel tijd worden gekeurd en vaak zijn er ook veel te weinig brandblussers geplaatst.

Verzekeringspakket op de bestuursagenda

Een inventarisatie van de risico’s in combinatie met een analyse van de voorwaarden, voorkomt verrassingen bij schade. Maak het verzekeringspakket een terugkerend onderwerp op de bestuursagenda. Door de portefeuille op orde te houden kan financiële schade voor de club worden vermeden.

