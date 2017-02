Recordaantal borgstellingen door SWS in 2016

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) helpt sportclubs om investeringen in de eigen sportaccommodatie mogelijk te maken. Dat is intussen al bijna 2.000 keer gelukt. Jaarlijks lopen meer dan 50.000 sporters hun nieuwe clubhuis binnen na hulp van SWS. En in 2016 was dat een recordaantal van meer dan 75.000.

In een Olympische jaar 2016 waren de oude records in de sport er om gebroken te worden. Een recordaantal sporters werkten er jarenlang naartoe om op het juiste moment te pieken.

140 toegekende borgstellingen

Maar ook SWS kijkt terug op een jaar waarin het fonds een aantal ‘records’ wist te breken. Want nooit eerder in de historie van SWS werden er in één jaar zoveel borgstellingen gerealiseerd. In het jaar 2016 lukte dat voor het recordaantal van maar liefst 140 sportclubs.

SWS zet zich in voor de breedtesport

Nadat SWS een borgstelling heeft afgegeven kunnen sportclubs bij een bank tegen gunstige voorwaarden lenen. Daardoor werden in 2016 meer dan 75.000 clubleden geholpen met de verbetering van de kwaliteit van hun sportaccommodatie. SWS zet zich met name in voor de breedtesport. De borgstellingen zijn verdeeld over ruim 30 sporten waarbij tennis, hockey en voetbal de meeste projecten kennen.

Volledige borgstelling voor duurzame investeringen

SWS is zeer tevreden met het resultaat over vorig jaar. Maar dit kan niet los worden gezien van de mogelijkheid die SWS sportclubs biedt om een volledige borgstelling aan te vragen voor een financiering van duurzame investeringen. Voor dit type investeringen vroegen vorig jaar 49 sportclubs een borgstelling aan.

Subsidieregeling ministerie van EZ

Deze clubs maakten tevens gebruik van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) van het Ministerie van Economische zaken. Daarnaast stelde het Ministerie van VWS aan SWS vermogen beschikbaar om clubs het resterende bedrag van een bank te laten lenen.

