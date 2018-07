Aandelen KYBYS door huidige directie overgenomen

De overname van KYBYS door Bart van Pagée en Seth van der Wielen is nu volledig afgerond. Oprichter Bart van de Wouw heeft de aandelen die nog zijn bezit waren, aan de heren overgedragen.

Bart van de Wouw richtte in 1982 ‘De Meent Bos- en Cultuurbouw’ op. Het bedrijf werd bekend door haar praktische aanpak en kennis op het gebied van ontgrondingen en sportvelden.

KYBYS al sterk uitgebouwd

De twee directeuren hebben KYBYS de afgelopen jaren al sterk uitgebouwd. Het bedrijf is zich ook gaan toeleggen op grootschalige evenementen zoals het WK Hockey. Maar ook de EK Atletiek in 2016 en de Champions Trophy in Breda zijn projecten van KYBYS.

Het bureau verzorgt bij deze evenementen de technische uitwerking, het aanvragen van vergunningen, de projectleiding en het contractbeheer met de aannemer. Als partner van KNVB Campus realiseerde KYBYS ook al veel projecten zoals het trainingscomplex 1908 van Feyenoord.

Resterende aandelen overgedragen

In 2013 droeg Van de Wouw al een deel van het bedrijf over aan Bart van Pagée en Seth van der Wielen. In dat jaar werd de naam van het bedrijf ook gewijzigd in KYBYS ingenieurs en adviseurs. Van der Wouw heeft nu ook zijn resterende aandelen in het bedrijf aan de directeuren overgedragen.

Laatste logische stap

Van Pagée, Van der Wielen en Van de Wouw noemen de overname van de resterende aandelen een logische stap. ” Wij gaan verder op de ingeslagen weg en blijven gedreven werken aan de inrichting en het beheer van de buitenruimte in Nederland en Vlaanderen’, zo stelde Van Pagée.

