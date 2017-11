Gratis financieel advies voor Bredase sportclubs

Op 13 november houdt de Vrijwilligersacademie Breda (VB) samen met BDO een bijeenkomst, o.a. voor clubs. Die krijgen in een workshop én via individueel financieel advies, informatie over de onderwerpen die voor hen spelen.

Marc Coppens De avond zal starten met een workshop over het thema budgetteren.en collega adviseurs van BDO Breda zullen uitleggen wat er bij financiën komt kijken.

Reserveringen en voorschotten

Coppens geeft ook uitleg over de manier van werken met reserveringen en voorschotten. Daarnaast wordt er in kaart gebracht waar verenigingen wettelijk gezien rekening mee moeten gaan houden.

Begroting tegen het licht

Na de workshop krijgen clubbestuurders in 1-op-1 gesprekken advies over het financiële plaatje van hun vereniging. Tijdens zo’n gesprek houdt een adviseur van BDO de begroting van de club tegen het licht. Daarna verstrekt hij op maat een financieel advies.

Perspectief van de club

Er wordt gekeken naar geldstromen en opvallende posten die een beeld geven van het perspectief van de club. Maar er kunnen ook actuele vragen worden voorgelegd die bij de vereniging leven. Bijvoorbeeld over investeringen, btw afdracht of andere financiële onderwerpen.

Vrijwilligersacademie Breda

De VB is een verband van meer dan 30 organisaties in Breda dat o.a. cursussen en trainingen organiseert. De bijeenkomst voor clubs op 13 november, vindt plaats van 19:30 tot 22:00 uur in het kantoor van BDO Breda.

Follow @Allesportzaken