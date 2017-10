Fit for free compenseert kosten ledenpas alsnog

Fitnessketen Fit for free gaat alsnog (oud-)klanten compenseren voor kosten die zij betaald hebben voor hun ledenpas nadat zij hun abonnement al hadden opgezegd.

De Consumentenbond kreeg de afgelopen jaren veel klachten over problemen met het opzeggen van abonnementen bij het bedrijf.

Schoon schip

Consumenten die hun abonnement opzegden maar de toegangspas niet inleverden, bleven automatisch verbonden aan een kortingsprogramma. Hiervoor bleef Fit For Free iedere maand 2,95 euro per klant incasseren.

Die clausule bleek onduidelijk. Het bedrijf wil nu schoon schip maken met zaken die in het verleden mis zijn gegaan. Na overleg met de Consumentenbond zal de fitnessketen zich ook aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie.

Terugbetaling kosten

Fit For Free gaat aan alle (oud)klanten die hierover een melding deden bij de Consumentenbond, de betreffende bedragen terug betalen, inclusief de incassokosten. Consumenten krijgen hierover via e-mail een bericht van Fit For Free.

Consumenten die niet hebben geklaagd bij de Consumentenbond over de kosten van de pas, maar die menen wel voor de regeling in aanmerking te komen, kunnen zich rechtstreeks melden bij Fit For Free en eveneens aanspraak maken op terugbetaling.

Consumentenbond tevreden

De keten heeft haar structuur van haar abonnement inmiddels al aangepast en berekent geen kosten meer voor de pas. Ook zal Fit For Free zich gaan aansluiten bij de Stichting Geschillen Commissie.

Bij deze commissie kunnen consumenten goedkoop en laagdrempelige hun geschillen voorleggen. De Consumentenbond is tevreden over de oplossing die met het bedrijf is bereikt.

