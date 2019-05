Fiscaal roulette spelen met BTW en sport

Gemeenten en clubs kunnen m.b.t. de BTW en sport fiscaal roulette spelen. Zet u hoog in op BOSA of zet u beperkt in op SPUK? Of gaat u voor het absolute voordeel?

Er geldt een BTW-vrijstelling als zonder winstoogmerk gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven. De exploitant mèt een winstoogmerk, betaalt het verlaagde BTW-tarief.

SPUK en BOSA

Maar het begrip ‘winstoogmerk’ is vaak onduidelijk. Voor gemeenten, sportstichtingen en amateurclubs geldt een BTW-vrijstelling. Maar geen BTW-heffing betekent ook geen BTW-aftrek.

Ter compensatie van het wegvallen van het recht op aftrek van BTW krijgen gemeenten een specifieke uitkering, de SPUK.

Sportverenigingen krijgen voor bepaalde kosten subsidie, beter bekend als BOSA. Een aantal clubs is zelfs al gestart met het uitwerken van BTW-vriendelijke exploitatiemodellen.

Waarom fiscaal roulette?

Door slim in te zetten is meer voordeel te behalen. De gemeente en een sportvereniging investeren in LED-verlichting. Als de club op tijd het verzoek om BOSA indient, dan krijgt de vereniging 35% subsidie. Althans, als de subsidiepot nog niet leeg is. Is de vereniging te laat en is de pot leeg, dan krijgt de vereniging niets. De hoofdprijs of niets dus.

Een gemeente die in LED-verlichting investeert heeft recht op 17,5% SPUK. Als gemeenten meer SPUK claimen dan er in de pot zit, dan krijgt de gemeente een percentage. Bij de SPUK is het dus altijd prijs maar niet de hoofdprijs.

Bestaat recht op aftrek van BTW, dan vangt men 21% BTW terug. Dat is niet de hoofdprijs maar alle kosten zijn gedekt. Het is echter mogelijk om de subsidie daar te laten landen, waar het grootste financiële voordeel ontstaat.

Verkeerd gegokt

Het kan gebeuren dat een stichting of vereniging BOSA claimt maar dat de pot is leeg. Dan is het de vraag of er alternatieven zijn zodat opnieuw kan worden ingezet. Volgens Taxnavigator zijn daar mogelijkheden voor, ook zonder vals te spelen.

Follow @Allesportzaken