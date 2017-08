Voetbalclub vv Gestel treft regeling met Eindhoven

Voetbalvereniging vv Gestel is gered. De amateurclub heeft een afbetalingsregeling kunnen treffen met de gemeente Eindhoven waarbij de kantine als onderpand dient.

Vv Gestel in Eindhoven heeft een betalingsregeling getroffen met de gemeente. De club krijgt vijf jaar de tijd om een huurschuld van 45.000 euro aan de gemeente te betalen.

Deurwaarder

Begin 2017 zag het er voor vv Gestel nog somber uit en in maart bestelde sportwethouder Jakob Wedemeijer alvast een deurwaarder. Ondanks aanmaningen maakte de club namelijk geen aanstalte om de forse huurschuld te voldoen.

Maatregelen

De deurwaarder werd echter afbesteld toen het clubbestuur besloot om drastische maatregelen te treffen. Zo nam de club afscheid van de hoofdsponsor en gingen de sportieve ambities van de hoofdklasser met het eerste elftal in de koelkast. Daarnaast is de club aan de slag gegaan om meer inkomsten en meer (jonge) leden te werven.

Harde eis

Met name die laatste maatregelen waren voor wethouder Wedemeijer een harde eis om in te stemmen met een betalingsregeling. “De toekomst ziet er nu weer wat zonniger uit”, beaamt clubvoorzitter Herman Brugmans. “Het werd hoog tijd dat er iets gebeurde. Het bestuur is nu versterkt en het is goed dat er nu afspraken zijn gemaakt. Nu de afbetalingsregeling is gemaakt heeft de club gelukkig ook weer een toekomstperspectief.”

Afbetalingsregeling

Dat er een regeling is getroffen tussen vv Gestel en de gemeente blijkt uit een tussentijdse overzicht dat BenW aan de gemeenteraad heeft overlegd. In de raad werden de afgelopen maanden hoog oplopende debatten gevoerd over de Eindhovense clubs met financiële problemen.

Ook met Zowel met rkvv Tongelre en vv Wodan is een regeling in de maak om de clubs van de ondergang te redden. Bij Wodan is dat helemaal bijzonder want dat is al voor de tweede keer binnen een jaar.

