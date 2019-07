Vrouwen WK betekent elke dag meer geld voor de club

Bij voetbalclub Olympia ’18 in Boxmeer zijn ze blij met het Nederlandse succes op het Vrouwen WK. Want elke dag langer in het toernooi, betekent voor Olympia namelijk meer geld voor de clubkas.

Twee Oranjespeelsters hebben in hun jeugd bij Olympia ’18 gevoetbald. En de FIFA verdeelt 8,5 miljoen dollar over de clubs waar de speelsters zijn opgeleid.

393 euro per dag Vrouwen WK

Bij Olympia ’18 speelden Lieke Martens en Kika van Es ooit en dat betekent dus kassa voor de club. De FIFA betaalt 393 euro uit per dag dat een speelster op het WK aanwezig is. De helft daarvan gaat naar de huidige club van de speelster. Dat zijn vaak clubs zoals Arsenal en Barcelona.

Maar de FIFA verdeelt de andere helft over de clubs waar een speelster tussen haar 12de en 22ste speelde. Penningmeester Luuk Vloet denkt dat het bedrag voor Olympia ’18 wel kan oplopen tot 5.000 euro.

Niet direct rijk

Voorzitter Fons Görts van Olympia ’18 is vooral heel trots op Lieke en Kika. “Zo ver als die meiden op het Vrouwen WK zijn gekomen is natuurlijk fantastisch. En zij zijn in onze jeugdopleiding begonnen.”

Het bedrag dat de club krijgt zal niet enorm zijn maar het is een welkome aanvulling op onze inkomsten. “Wij worden er niet direct rijk van maar wij kunnen er wel behoorlijk wat ballen van kopen”, zegt Görts.

Dank voor de tip

Olympia ’18 is blij met het ‘FIFA Women’s World Cup Club Benefits Programme’. En die regeling is niet bij elke club bekend. Toen EenVandaag met sv Saestum belde, waar Sari van Veenendaal ooit speelde, was de reactie verrast. “Dank voor de tip, onze penningmeester is al aan het rekenen geslagen.”

Vrouwen WK geld naar het vrouwenvoetbal

“We hebben een rijke historie als het gaat om vrouwenvoetbal”, zegt Saestum-voorzitter Raymond Lamphen. “Wij zijn al acht keer landskampioen geweest. Het geld dat wij via het Vrouwen WK krijgen zal zeker ten goede komen aan het vrouwenvoetbal.”

