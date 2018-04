Stresstest van de UEFA voor Europese voetbalclubs

Voetbalclubs die aan Europese voetbalcompetities mee willen doen, worden vanaf het seizoen 2018/2019 onderworpen aan een stresstest. Die wordt uitgevoerd als extra financiële controle zodra clubs hun uitgaven- en schuldendrempel overschrijden.

UEFA De invoering van zo’n stresstest is aangekondigd door de Belgische kranten De Tijd en L’Echo naar aanleiding van inzage in de plannen van de Europese voetbalbond

Break-evenplicht

De UEFA houdt in de gaten of er sprake is van ‘financiële fairplay’. Maar met de huidige regels kan het wel tot twee jaar duren, voordat de bond de boeken van een club kan controleren op de break-evenplicht.

Daarom heeft de UEFA besloten om, als onderdeel van een pakket maatregelen voor een betere schuldencontrole, een soort stresstest in te voeren.

Twee indicatoren

De UEFA introduceert twee ‘indicatoren’ die aan gaan bij twijfel over het gedrag van een club. De eerste is het ‘maximum transfer deficit’ dat wordt vastgesteld op 100 miljoen euro.

Dat betekent dat er een boekencontrole komt zodra een club tijdens de zomer- én wintertransferperiode samen meer dan dat bedrag uitgeeft dan er binnenkomt door uitgaande transfers.

Ebitda

De tweede indicator is de ‘sustainable debt ratio. Dat is de maximale schuldlast die een club mag hebben. De ratio tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst (de ebitda), mag nog maximaal 7 bedragen.

Van die nettoschuld mag de winst uit transfers worden afgetrokken, indien de uitgaande transfers meer opbrengen dan de inkomende. De maatregel is niet van toepassing op schuld van minder dan 30 miljoen euro.

Publicatieplicht

De clubs zullen voortaan ook jaarlijks hun resultatenrekening op hun website moeten publiceren. Ook moeten zij bekendmaken hoeveel zij per seizoen uitgeven aan commissies voor voetbalmakelaars. De extra controles zullen worden uitgevoerd door de UEFA zelf en niet door de Club Financial Control Body.

