Tv Heino is te vroeg begonnen met nieuwbouw

Tv Heino verkeert in zwaar weer en wordt in haar voortbestaan bedreigd. De club kwam in de problemen omdat de bouw van een nieuw clubhuis te vroeg is gestart.

Tv Heino begon met bouwen voordat de bouwvergunning definitief was verleend. Daarop maakte een buurman bezwaar en met succes want de rechter stelde hem in het gelijk.

Forse schadeclaim

De bouw van het clubhuis werd onmiddellijk stilgelegd en de uiteindelijke vergunning liet lang op zich wachten. Het bouwbedrijf diende bij de club vervolgens een claim van vele tienduizenden euro’s in.

“De aannemer geeft aan dat hij omzetverlies heeft geleden en dat salarissen zijn gestegen”, vertelt Rob Bakker van de parkcommissie. “Het is allemaal niet echt onderbouwd maar de claim is in elk geval wel bij tv Heino ingediend.”

Problemen tv Heino nemen toe

Het geld om de claim te betalen heeft de tennisclub niet en de financiële problemen van de club nemen alleen maar toe. Omdat de vereniging al twee jaar geen clubhuis meer heeft, zijn de kantine-inkomsten namelijk weggevallen. Ook haalt tv Heino al twee jaar geen inkomsten uit toernooien en wedstrijden. En of dat al niet erg genoeg is heeft ook een aantal leden heeft het lidmaatschap opgezegd.

Wij hebben er een hard hoofd in

De vereniging heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen en de gemeente om hulp gevraagd. Maar erg rooskleurig ziet de toekomst er niet uit. “Er bestaat een kans dat wij tv Heino moeten opheffen”, zegt Bakker. “Want het houdt op een gegeven moment gewoon op.”

“Op dit moment hebben we er een hard hoofd in dat het allemaal gaat lukken. Maar wij blijven positief en proberen er met de gemeente, de aannemer en de leden uit te komen.”

