Telstar probeert het hoofd boven water te houden

Op financieel gebied incasseren alle clubs grote klappen en ligt alles stil vanwege het coronavirus. En daarmee groeien de problemen bij BVO’s zoals het kleine Telstar met de dag.



De competities liggen t/m 6 april stil. Spelers, trainers en mensen op kantoor hebben tijdelijk geen werk meer. Met name kleine clubs hebben het lastig.

Hoe lang gaat dit duren

Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar: “Het grootste probleem is dat wij niet weten hoe lang dit gaat duren. De inkomsten uit thuiswedstrijden vallen weg. Dat is onze grootste bron, samen met de horeca in het stadion. Wij kijken nu op welk moment we vast gaan lopen.”

Langer dan drie weken

Telstar heeft een van de laagste begrotingen in het betaalde voetbal. De club zou dus als een van de eerste clubs in serieuze problemen komen. “Ik denk dat deze periode langer gaat duren dat de drie weken die er nu voor staan”, stelt Hammerstein. “Wij zitten niet te wachten op inhaalwedstrijden op maandagavond. Wij kijken al of wij voor compensatie in aanmerking komen.”

Noodfonds van de KNVB

Telstar heeft voor een overbrugging al contact gehad met de overheid en de KNVB. “Uitstel van betalingen, btw en andere lasten zou al helpen. Wij hebben ook een aanvraag lopen voor werktijdverkorting. Misschien kan de KNVB met een noodfonds komen. Het is schrapen om het hoofd boven water te houden.”

Telstar wil het verschil compenseren

Volgens Hammerstein denkt de club ook aan de spelers en andere medewerkers. “Zij kunnen immers niet aan de slag dus daar moet een oplossing voor gevonden worden. Misschien via een tijdelijke ww-uitkering.”

“Als een overheidsuitkering voor hen niet 100% dekkend zou zijn, compenseren wij het verschil. Wij willen onze spelers en werknemers hier niet duperen.”

“Wij moeten goed kijken hoe we dit kunnen oplossen. Het grootste probleem is dat wij niet weten hoe lang dit gaat duren. En misschien starten we wel een crowdfundingactie.”

