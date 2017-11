SZG Zutphen aan de rand van de financiële afgrond

Het is maar de vraag of SZG Zutphen kan blijven bestaan want de club kampt met tekorten en heeft geen reserves. Trainers kunnen niet meer betaald worden en als er niets verandert haalt SZG 2018 niet.

De turn- en gymnastiek Karin Warmoltz club heeft ongeveer 450 jonge leden. “De problemen zijn niet meer zelfstandig op te lossen”, stelt voorzitter en CDA-gemeenteraadslid

Kortingssysteem

Tegen het einde van 2016 bleek dat de vereniging er financieel beroerd voor stond. De oorzaak leek een ondoorzichtig kortingssysteem voor leden te zijn waardoor de lessen niet kostendekkend waren. Dat was al jarenlang niet zo, dus werd steeds een beroep gedaan op de financiële reserves.

Slordige boekingen

De begroting voor het seizoen 2016/2017 werd eind vorig jaar door het pas aangetreden bestuur aan de leden gepresenteerd. Daaruit bleek al een tekort van 23.000 euro. SZG Zutphen had te leiden onder slordige boekingen, onjuiste declaraties, late inschrijvingen en hoge deurwaarderskosten.

Uitstel van betaling

Het structurele tekort werd wat teruggebracht door bezuinigingen en afschaffing van het kortingssysteem. Met de gemeente Zutphen wordt nu onderhandeld over uitstel van betaling van de zaalhuur.

De leden zijn medio november in een vergadering bijgepraat over de nijpende situatie. Daarin werd ingestemd met versnelde inning van contributie om het cashflowprobleem op korte termijn te verhelpen.

Erop of eronder voor SZG Zutphen

Dat SZG Zutphen er financieel niet goed voorstond was intern al langer bekend. Maar dat de problemen zo groot waren, daar hadden Warmoltz en de andere bestuursleden nooit rekening mee gehouden. “Dus het is de komende maanden erop of eronder”, stelt de voorzitter.

“Het zal er om spannen want de club staat aan de rand van de financiële afgrond. De leden zijn nog wel positief en zij willen de schouders eronder zetten. “Want het zal toch niet gebeuren dat een mooie club zoals SZG Zutphen verdwijnt.”

