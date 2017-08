Glasinzamelaar Suez maakt het wel heel bont

Voetbalvereniging Drenthina heeft met onmiddellijke ingang de inzameling van glas bij haar veld gestaakt. De club kreeg namelijk ineens een rekening van afvalverwerker Suez van 900 euro voor vier maanden huur plus het legen van de container.

Penningmeester Henri Schulting: “Eind 2016 was er al een eerste contact voor een afspraak. Toen dachten we “Ha, Suez gaat betalen voor de glasinzameling.”

Laatste herinnering

Maar het tegendeel bleek het geval. Omdat de rekeningen naar een verkeerd adres werd gestuurd werd Drenthina vorige maand geconfronteerd met een laatste herinnering. “Of wij maar even 900 euro wilden overmaken. Dan zouden wij dus de contributie moeten verhogen omdat wij als service glas inzamelen.”

Niet de bedoeling

“De twee glascontainers staan er al jaren als service voor de leden die hun oude papier komen brengen. In het begin kregen we nog wat geld voor dat glas, later niet meer. Maar geld betalen om in te zamelen is niet de bedoeling. “De containers die beide een paar keer per maand werden geleegd zijn nu dus weg.”

Gemeentegrond

Drenthina heeft er een dubbel gevoel over. Schulting: “Wij hebben maandelijks zo’n tien à twaalf volle containers oud papier. Dan brengen de leden ook tegelijk hun glas mee. Maar soms ook koelkasten, lege verfblikken en complete bankstellen. Dat voeren wij dan zo snel mogelijk zelf af, hoewel de grond van de parkeerplaats waar de containers staan, gemeentegrond is.”

Sponsorcontract

“Dat de club niet wil betalen snapt Suez wel”, zegt de penningmeester. “Het gaat hier om de beëindiging van een sponsorcontract”, zegt woordvoerster Pauline Hoekstra van inzamelaar Suez. “Na twaalf jaar is het mooi geweest. Er moest al die tijd natuurlijk geld bij, anders sturen we geen rekening van 900 euro.’ Drenthina kreeg er niets voor “maar het ophalen, legen en sorteren van glas kost ook heel veel geld.”

Follow @Allesportzaken