Secretaris draait op voor fraude van medebestuursleden

Een secretaris van een club is veroordeeld tot betaling van 50.000 euro vanwege door de voorzitter gepleegde fraude. Die is er namelijk met de kas vandoor gegaan.

In de afgelopen jaren is in totaal 240.000 euro overgeboekt van een vereniging naar een stichting. Er was geen geldige grond voor de overboekingen en het geld is verdwenen.

Eerdere fraude

Volgens de secretaris wilden de voorzitter en penningmeester via de oprichting van een stichting, en na eerdere fraude, “voorkomen dat het bestuur van de vereniging over grote bedragen kon beschikken.” Haar voorganger bleek een dakloze te zijn geweest die had geprobeerd om geld bij elkaar te scharrelen.

Secretaris is aansprakelijk

De huidige secretaris werd door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de schade. In principe is zij dus aansprakelijk voor de totale schade van 140.000 euro. De rechter heeft de te betalen schade echter ‘gematigd’ tot 50.000 euro. Het is echter nog maar de vraag of het vonnis succesvol ten uitvoer kan worden gelegd. Zij moet namelijk wel over voldoende financiële middelen beschikken om te kunnen betalen.

Grote bedragen overhevelen

De secretaris wist dus dat de stichting was opgericht om er grote bedragen van de vereniging naar toe over te hevelen, zonder dat daarvoor (toen nog) een rechtsgrond bestond. Maar zij heeft vermoedelijk geoordeeld dat stichting een onderdeel was van de club en was kennelijk niet bekend met het concept ‘rechtspersoonlijkheid‘.

Coulance

De rechtbank heeft het door de secretaris te betalen bedrag, min of meer uit coulance, met 90.000 euro verlaagd. Als gevolg daarvan zullen de vereniging en/of de leden het tekort moeten aanzuiveren. Uiteraard is in deze zaak een gang naar de Hoge Raad nog mogelijk.

