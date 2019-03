Lycurgus kampt met een schuld van zo’n 150.000 euro

Volleybalclub Abiant Lycurgus heeft ongeveer 150.000 euro schuld, inclusief de kosten die dit seizoen nog gemaakt moeten worden. Het gaat daarbij o.a. om (spelers)salarissen en een belastingschuld.

Lycurgus krijgt nog 30.000 euro van voormalig geldschieter en technisch manager Erwin Rob. Een deurwaarder probeert al maanden maar tevergeefs om het geld bij hem te innen.

Schuld verminderen

“Ook voor het seizoen 2019/2020 staat nog een bedrag open zoals voor doorlopende betalingsregelingen”, zegt bestuurslid Rianne Folkerts. “Voor het huidige seizoen willen wij de schuld kunnen verminderen via de kaartverkoop in de kampioenspoule. Wij hopen dat daar veel mensen op af komen.”

“Wedstrijdsponsors brengen rondom de wedstrijden geld in het laatje. Maar ook clubacties en supporters moeten voor extra geld zorgen. Wij lopen ons in elk geval het vuur uit de schenen”, stelt Folkerts.

Haalt Lycurgus eind speelseizoen

Of de club het einde van het seizoen haalt, is maar de vraag. “Daar zijn wij druk mee bezig”, zegt penningmeester Wim Wolfs. “Tot nu toe lijkt het haalbaar, maar het hangt ook af van de recettes en sponsorinkomsten. In de loop van maart krijgen wij daar beter zicht op.”

Naast het conflict met Erwin Rob speelt ook de door voormalig coach Ronald Zoodsma aangespannen rechtszaak tegen de club. Zoodsma eist namelijk 28.800 euro achterstallig salaris.

Hij heeft zelfs tijdelijk beslag laten leggen op de rekeningen van zijn voormalige werkgever. Op 15 maart as. komt deze zaak voor de rechter.

Zorgelijke situatie

RTV Noord berichtte twee weken geleden al over de zorgelijke situatie van Lycurgus. Want naast de schuld en de financiële conflicten, heeft de club ook nog steeds geen hoofdsponsor voor volgende seizoen. En het aantal bestuursleden is binnen twee jaar al meer dan gehalveerd.

De financiële en bestuurlijke problemen kunnen gevolgen hebben voor de licentie van volgend seizoen. De Nevobo heeft de eisen voor de jaarlijkse verlenging van de licentie verscherpt. De kans bestaat nu dat de licentie van Lycurgus wordt ingetrokken.

