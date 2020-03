Schade coronavirus sportclubs nu al 100 miljoen euro

Het coronavirus heeft Europa in z’n greep en daar hebben talloze sectoren last van. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) verwacht dat de schade van het coronavirus voor sportclubs groot zal zijn.

“Gezondheid gaat boven alles. Maar de clubs gaan dit in hun portemonnee merken, dat staat buiten kijf”, stelt SWS-directeur Dick Zeegers.

Schade coronavirus al 100 miljoen euro

Zeegers schat dat de schade van het coronavirus voor clubs al richting de 100 miljoen euro gaat. “En dan heb ik het over de breedtesport. Wij gaan dan uit van een gemiddelde omzet in de kantine van zo’n 75.000 euro.

De clubs zijn dicht dus die moeten een deel van de voorraad weggooien. Corona raakt de voetbalsport het hardst want voetbalclubs zijn meer afhankelijk zijn van de kantineopbrengst dan andere sporten.

Uitstel houdt een keer op

“Het is maar de vraag of sportparken na 6 april weer open gaan. Als dit niet zo neemt de schade zeker toe. De clubs praten nu nog over uitstel van de activiteiten. Maar dat houdt natuurlijk een keer op”, stelt Zeegers.

Maar ook het klantenbestand van de sportaanbieders loopt terug. Het Platform Ondernemende Sportaanbieders verwacht 300 miljoen euro schade.

Tennisclubs

De schade zal voor elk type sport weer anders zijn. “Veel tennisclubs openen hun seizoen eind maart met een ‘open dag’. Dan kunnen nieuwe leden kennismaken met de club. Maar nu de clubs dicht zijn heeft dat gevolgen voor de instroom van leden. En dat terwijl de in- en uitstroom bij tennisclubs doorgaans groot is.”

Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten uit de lokale MKB is ook zoiets. Deze sector kampt met grote financiële onzekerheden. Het is dus de vraag of de bedrijven aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

En zo’n probleem dient zich mogelijk ook aan bij de leden. Als die problemen krijgen met hun inkomen, dan is niet zeker of zij wel lid van hun sportclub kunnen blijven.

Ingrijpende gevolgen

“Ongeveer de helft van de sportclubs heeft een financiële buffer. Daarentegen heeft 7% van de SWS-clubs al moeite om aan de verplichtingen te voldoen. En dat percentage zal ongetwijfeld gaan groeien.

Sportclubs zullen maatregelen moeten nemen, zoals het zoeken naar tijdelijk krediet. Zij kunnen hun gemeente ook vragen om veldhuur tijdelijk niet in rekening brengen.”

