Spelers van Achilles ’29 willen eerst hun salaris

De spelers van Achilles ’29 uit Groesbeek zijn in staking. Zij gaan pas weer voetballen als de salarissen over augustus betaald zijn. De club die vorig seizoen uit de eerste divisie degradeerde, heeft al langer moeite om het salaris van de spelers te betalen.

De lukte Achilles ’29 de afgelopen maanden steeds niet om het salaris van de spelers op tijd te betalen. Eind vorig seizoen duurde het ook lang voordat zij hun geld kregen.

Al eerder problemen

De spelersvakbond VVCS bemoeide zich destijds met de situatie en die uiteindelijk werd opgelost. Maar nu heeft Achilles ’29 dus opnieuw problemen met het doen van de betalingen. De spelers verschenen op 2 oktober al iet meer op het trainingsveld.

Eerst geld zien

De spelers willen eerst hun salaris hebben voordat zij weer gaan voetballen. Ook de spelers die pas na augustus voor de club zijn gaan spelen, zijn niet op de training verschenen. Zij tonen zich daarmee solidair met de spelers die al wel bij de club speelden. De spelers dreigden enkele weken geleden al met een staking.

Wordt komend weekend gespeeld?

Achilles kent een teleurstellende start in de tweede divisie en staat op dit moment elfde. Het is niet duidelijk of de wedstrijd tegen GVVV komend weekend nu wel door zal gaan. Voorzitter Harrie Derks van Achilles ’29 was op 2 oktober niet in de gelegenheid om te reageren op de staking.

Follow @Allesportzaken