Onrust bij ASV De Dijk na vertrek hoofdsponsor

Veel spelers van ASV de Dijk twijfelen over hun toekomst bij de club nu hoofdsponsor Heino Braspenning zich heeft teruggetrokken. De ambitie om de tweede profclub van Amsterdam te worden, zou de ijskast in kunnen. Maar voorzitter Ton Langelaar ziet dat anders.

Mede door de investeringen van Braspenning is ASV de Dijk opgeklommen naar de tweede divisie. Hij wilde van De Dijk de tweede Amsterdamse profvoetbalclub maken.

Verrassing

Het nieuws dat Braspenning na dit voetbalseizoen stopt als hoofdsponsor, kwam als een verrassing. Een conflict tussen hem en voorzitter Langelaar zou aan die beslissing ten grondslag liggen. Braspenning wil er niets over zeggen maar volgens Langelaar is dat niet het geval.

Financiële verplichtingen

De spelers eisten van het bestuur duidelijkheid over de gang van zaken. Zij wilden vooral weten of ASV De Dijk zonder het geld van Braspenning aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. Tweede divisie clubs moeten o.a. ten minste tien spelers een standaardcontract voor minimaal twaalf uur per week geven.

Gesprek met het bestuur

Vanwege de onduidelijke situatie besloot de selectie deze week niet te trainen. Ook werd een oefenwedstrijd tegen Hollandia van jl. donderdag afgezegd. In plaats daarvan was er een gesprek van 20 minuten met het bestuur van ASV De Dijk. Volgens Langelaar was het een goed gesprek.

Gesprek met Braspenning

Aanvoerder Giovanni Sabajo bleef na dit gesprek met het bestuur echter met veel vragen zitten. Maar op 16 november staat er een gesprek met Braspenning op het programma. “Het bestuur zegt steeds dat onze vragen niet kan beantwoorden” zegt Sabajo. “Dus hoe het verder gaat, weet ik niet.”

Snel nieuwe sponsors zoeken

“Wij hebben aangegeven dat ASV De Dijk dit seizoen aan haar financiële verplichtingen zal voldoen. Wij zijn aan de slag gegaan om snel nieuwe sponsors te vinden. Maar over de toekomst kunnen wij nu nog niets zeggen.”

De tweede profclub van Amsterdam worden, blijft het ideaal van Langeler. “Alleen misschien in een ander tempo want het wordt financieel toch een ander verhaal.”

