Onderzoek reilen en zeilen sv Bekkerveld Heerlen

Voorzitter Paul Reijns van RKSV Bekkerveld heeft bevestigd dat spelers en trainers nu niet worden betaald. Er loopt inmiddels een onderzoek naar het financiële reilen en zeilen binnen de club.

Bekkerveld wilde altijd in elk geval eerste klasse spelen. Maar vanwege de financiële problemen heeft de club haar sportieve doelstellingen voor de komende jaren bijgesteld.

Huis voor de Sport Limburg

Reijns denkt dat de club momenteel enkele tienduizenden euros tekort komt. Een exact bedrag wil hij niet noemen. Hij wil de uitkomsten van het onderzoek door Huis voor de Sport Limburg, op verzoek van de gemeente Heerlen, eerst afwachten.

De financiële problemen zijn volgens Reijns het gevolg van tegenvallende inkomsten uit het jaarlijkse Bekkerveld Festival. Maar ook de hoge huur van de accommodatie is voor de club een zware last.

Even geduld gevraagd

Het gevolg is dat de spelers en trainers voorlopig niet betaald kunnen worden. Reijns wacht het onderzoek door het Huis van de Sport af voordat er weer betaald kan worden. “Ik heb iedereen even om geduld gevraagd. Hoe lang dat zal zijn, durf ik niet te zeggen.” Bekkerveld zit na het aftreden van Wim Simons ook zonder penningmeester.

Bekkerveld bezuinigde al

Volgens Reijns zijn de financiële perikelen niet nieuw en is er ook al eerder actie ondernomen. Zo is er al flink bezuinigd op de post ‘vervoer’. Bekkerveld had vroeger drie bussen die de teams vervoerden. Tegenwoordig rijden de spelers zelf met hun auto naar de wedstrijden.

Maar ook al is er ook op andere plekken al gesneden in de kosten, er zijn nog tekorten. “En met opbrengsten van dit seizoen, de gaten uit het vorige dichten is natuurlijk niet goed”, stelt Reijns.

Wat tegenwind

Ondanks de problemen maakt Reijns zich niet veel zorgen over de toekomst. “Wij hebben nu wat tegenwind maar ik lig er nog niet wakker van. We wachten het onderzoek af en lossen de zaak daarna op. Maar het zal her en der wel wat pijn gaan doen.”

