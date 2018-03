CDA: Verlaag de ozb-heffing voor sportverenigingen

Het CDA stelt vandaag vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken om het voor gemeenten mogelijk te maken om de ozb-heffing voor sportclubs te verlagen.

CDA-leider Sybrand Buma pleit ervoor dat g emeenten sportclubs makkelijker een lagere of geen ozb-heffing (onroerendezaakbelasting) zouden moeten kunnen opleggen.

Geen of het burgertarief ozb

“Sommige sportclubs betalen nu net zoveel ozb als bedrijven”, stelt CDA-voorman Sybrand Buma. “Gemeenten zouden het recht moeten krijgen om clubs het burgertarief te laten betalen want dat tarief is veel lager.”

“Gemeenten kunnen wel allerlei subsidies verzinnen, maar zou het niet opleggen van een ozb-heffing niet een stuk beter zijn? Daardoor zou sporten en het lidmaatschap van een club worden gestimuleerd.”

Scheuren in de muren

Jeugdwethouder Sven de Langen van de gemeente Rotterdam vindt dat er in zijn stad te lang niet is geïnvesteerd in sportcomplexen. “Dan kom je in een clubhuis met druppelende douches, hobbelige velden en kleedkamers met scheuren in de muren. Dat kan natuurlijk niet.”

Goede uitstraling

De Langen: “Wij hebben de afgelopen jaren 23 miljoen euro extra in sportcomplexen gestopt. Ook in nieuwe velden, nieuwe douches en nieuwe kleedkamers. Daardoor zijn clubs ontstaan met een veel betere uitstraling die aspirant leden aantrekken.”

De Langen wil inwoners van Rotterdam zo stimuleren om lid te worden van een sportclub. “En daarbij hoeft gebrek aan geld echt niet het probleem te zijn want gemeenten hebben genoeg regelingen om te helpen.”

IJsland

De Langen noemt IJsland als een voorbeeld van hoe het ook kan. “Dat land had vrij grote problemen met overlast en drugsgebruik onder jongeren. Die problemen verdwenen nadat er werd geïnvesteerd in sport.”

“Door deze investeringen werden deze jongeren bezig gehouden, leerden zij dingen en verdween de overlast.” De Langen zou een dergelijke aanpak ook graag in ons land zien.

Follow @Allesportzaken