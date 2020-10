Kosten besparen helpt clubs om door te investeren

Veel sportclubs gaan financieel gebukt onder de sores rond corona. Maar zij willen toch wel blijven investeren. Dat hoeft niet per se een punt te zijn, als zij ook maar ergens op de kosten kunnen besparen.

Vv ONT heeft de laatste drie à vier jaar sterk gefocust op kosten besparen. Dat scheelt de club nu al zo’n 15.000 euro per jaar. En met dat geld doet de club een hoop nuttigs.

Kosten besparen in de kantine

Veel clubs zaten voor de corona best goed in hun slappe was. Die hebben nu dus nog niet zo heel veel pijn. Maar ook zij gaan nu toch met een vlooienkam door hun kosten om te zien waar zij nog kunnen besparen.

Want de kantine is voor veel clubs een belangrijke of zelfs dè bron van inkomsten. Maar een kantine kent ook een pak kosten, zoals voor de inkoop. Het kan zeer de moeite waard zijn om eens door die kosten heen te lopen.

Clubbier koopt tapbier als collectief in en helpt clubs met hun inkoop. Een club hoeft per jaar maar 30 HL of meer pils te tappen om al de maximale korting te krijgen. En de korting voor èlke club is negen van de tien keer (veel) hoger dan die de clubs nu krijgen. En let op, elk jaar weer!

Kosten tegen het licht

ONT-voorzitter Jeen Visser: “Zeker in het begin van de uitbraak verloren wij sponsors als sneeuw voor de zon. En die zien wij op korte termijn niet snel terug. Ik raad daarom elke club aan om echt àlle kosten eens goed tegen het licht te houden. Kijk waar je kunt besparen, want vaak kan er veel meer dan je denkt.”

Clubs kunnen vaak niet alleen op de energie of het ophalen van het afval besparen. Maar kijk ook eens naar de kosten voor onderhoud. En vergeet ook de inkoop van fris en tapbier niet. Want daarop valt al gauw één of een paar duizend euros te besparen. En elke club kan even in een minuut online berekenen hoeveel hij kan besparen.

