Huurachterstand SVL zal volledig worden terugbetaald

Bij sv Lelystad ’67 (SVL) is in de afgelopen jaren de huurachterstand flink opgelopen. Maar de club en Sportbedrijf Lelystad hebben nu een betalingsregeling afgesproken.

SVL bouwde een achterstand op voor de huur van velden en de accommodatie. Maar de club betaalt deze huurachterstand de komende jaren helemaal aan Sportbedrijf Lelystad terug.

Verduistering door de penningmeester

In 2012 kwam SVL in de financiële problemen. Een penningmeester bleek namelijk maar liefst 195.000 euro te hebben verduisterd. In 2016 meldde het bestuur dat de voetbalclub haar financiën weer op orde had.

Daarna ontstond er door leningen voor een nieuw clubhuis, toch weer opnieuw een schuld bij het sportbedrijf. Het gevolg was veel onrust onder de leden en een bestuur dat uiteindelijk is weggestuurd.

Betalingsregeling huurachterstand

SVL en het Sportbedrijf Lelystad zijn, na de bestuurswisseling van dit jaar toch weer met elkaar gaan praten. Het resultaat van de gesprekken is een betalingsregeling om de huurachterstand in te lopen. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur draagt SVL maandelijks weer netjes een bedrag af aan het Sportbedrijf.

Het huidige SVL-bestuur gaat de gang van zaken in de periode van januari 2017 t/m juni 2019 onderzoeken. “Want de onderste steen moet boven komen. Wij willen precies weten wat er toen met de contributie is gebeurd”, zegt voorzitter Ed Verstraate van SVL.

