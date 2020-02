JVC in Cuijk is nog niet uit de financiële problemen

JVC in Cuijk verkeert opnieuw in ernstige financiële problemen. De club zag de betalingsachterstand bij de gemeente Cuijk steeds verder oplopen. Deze bedraagt nu bijna 18.500 euro.

Alle zeilen bijzetten

Voorzitter Ton van Elk de Freese bevestigt de schuldenlast en spreekt over een zorgelijke situatie. “Het is moeilijk om het hoofd boven water te houden. Maar de club staat niet op omvallen. Wij kunnen nog steeds de leveranciers van de ballen, kleding en koffie betalen. Maar wij moeten wel alle zeilen bijzetten.”

In 2019 besloot de club al om het eerste elftal uit de competitie terug te trekken. Een aparte stichting zorgde er tot dat jaar voor dat JVC 20 jaar lang in de amateur-top kon spelen. De schuld van 50.000 euro die JVC toen van de failliete stichting overnam, drukt zwaar op de clubbegroting

Geen leegloop bij JVC in Cuijk

Een derde van de sponsors van JVC is sindsdien afgehaakt, waaronder twee hoofdsponsors. Dat zorgt voor nog meer druk op de begroting. Maar volgens de voorzitter merken de leden vooralsnog niets van de aanhoudende financiële sores. “Van een leegloop is ook geen sprake. Wij merken wel dat het moeilijk is om de jeugd te binden. Zie hen maar eens weg te halen achter de iPad.”

Vooralsnog geen fusie

In maart bespreekt JVC Cuijk met de leden hoe verder. Dan staat ook een samenwerking met buurman SIOL en VCA St. Agatha op de agenda. Deze clubs praten volgende maand ook met de eigen leden hoe zij verder willen.

“Wij kunnen op gebied van trainersopleidingen, onderhoud en van toernooien veel meer samenwerken. Maar volgens Van Elk de Freese is een fusie vooralsnog niet aan de orde.”

Geen kwijtschelding

De gemeente Cuijk is bezorgd en onderzoekt hoe JVC te helpen is. Kwijtschelding van de schulden is voor BenW echter geen optie. De gemeente is niet op zoek naar een ‘precedentwerking’. De gemeente kan mogelijk wel weer een betalingsregeling treffen voor gespreide terugbetaling of langere aflossingstermijn.

Maar als het aan Van Elk de Freese ligt, neemt de gemeente de leningen van de club over. “Die heeft de club afgesloten in tijden van rentepercentages van 6 tot 7%. “Als gemeente de leningen overneemt, zijn we al een heel eind geholpen.”

