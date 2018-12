FC Lienden trekt zich terug uit Tweede Divisie

FC Lienden heeft zich op 18 december teruggetrokken uit de Tweede Divisie vanwege financiële problemen. De Betuwse club staat momenteel voorlaatste op het derde niveau in Nederland.

verklaring “Door het ontbreken van ieder perspectief is het niet langer verantwoord om op dezelfde voet door te gaan”, meldt het bestuur van Stichting Voetbal Ondersteuning FC Lienden in een

Geen schoonheidsprijs

“Doorgaan werd al helemaal onverantwoord nadat duidelijk werd dat de hoofdsponsors niet langer bereid zijn om, naast hun sponsorbijdragen, garant te staan voor de tekorten.”

De svo FC Lienden beseft dat het ‘niet de schoonheidsprijs verdient’ om tijdens het lopende seizoen uit de competitie te stappen. “Maar alles afwegend zien wij deze stap toch als de minst slechte.”

Trainer Hans Kraay jr.

In 2015 werd FC Lienden amateurkampioen. En in zowel 2015 als 2016 pakte de club zelfs het kampioenschap in de Topklasse. Sinds 2016/2017 kwam Lienden uit in de Tweede Divisie die in dat seizoen werd opgericht.

Aan het begin van deze eeuw speelde de club in een dorp met 5.000 inwoners, in de vierde klasse amateurs. Maar onder leiding van trainer Hans Kraay jr. klom de club op naar de Topklasse.

Onenigheid met sponsors

Eind april 2018 stapte Kraay echter in zijn tweede periode bij Lienden op na onenigheid met een paar clubsponsors. Vanaf dat moment opereert FC Lienden onder leiding staat van oud-prof Hans van de Haar.

Lienden zal de KNVB nog op de hoogte stellen van het besluit om zich uit de competitie terug te trekken. De bond zal daarna nog moeten besluiten welke gevolgen het vertrek van FC Lienden voor de Tweede Divisie heeft.

