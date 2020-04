Corona debacle galmt bij sportclubs nog lang na

Het amateurvoetbal is door het corona debacle gespeeld. De clubs lopen inkomsten uit de kantine mis en dat zal er stevig inhakken. Geen geld na trainingsavonden en ook niet in de derde helft, op competitiedagen.

De levensader van voetbalclubs is door de corona-uitbraak meedogenloos dichtgeknepen. Dat mag niet te lang meer duren, want dit snijdt diep in het vlees van de clubs in de Achterhoek.

Begroting kan zo overboord

Met ruim 1000 leden is de kantine van FC Eibergen elke zondag vol. Maar er zijn door het coronacrisis geen normale zondagen meer. “Wij gingen er al vanuit dat de KNVB de competities niet zou hervatten. Dit heeft grote gevolgen voor de clubs en dus ook voor FC Eibergen”, verzekert voorzitter Wilfried Schilderinck.

“Wij kampen nu al met de acute gevolgen voor de liquiditeit. En op de lange termijn blijft deze coronacrisis de jaarlijkse begroting beïnvloeden. FC Eibergen haalt 25% van de inkomsten uit de kantine. Maar de begroting van dit jaar kan zo overboord.”

Wij gaan dit corona debacle merken

Ook in de kantine van Sportclub Neede is niets meer te beleven, vertelt penningmeester Sandra te Wieske. “Wij zullen niet omvallen, maar door het corona debacle zijn er geen competities meer of activiteiten die nog iets opleveren.”

“De KNVB stelt de financiële gevolgen voor ons te willen beperken. Maar de vaste lasten en andere verplichtingen lopen gewoon door dus wij gaan dit hoe dan ook merken.”

Kunstgras later vervangen

FC Eibergen heeft ook een investering die nu onder druk komt te staan. Schilderinck: “Sinds 2014 hebben wij 2,5 kunstgrasvelden die over 6 jaar aan vervanging toe zijn. Door deze tegenvaller moeten de vervanging twee à drie jaar uitstellen. Meerdere clubs zullen hun lange termijn plannen moeten herzien.”

FC Eibergen is net zoals Sportclub Neede een grote club. “Als het water je al aan de lippen staat, kun je dit er niet bij hebben”, stelt Schilderinck. Wij hebben een kwart van de begroting afgedekt met kantine-inkomsten. Het bestuur moet snel inzicht krijgen in wat dit corona debacle gaat betekenen”, besluit Schilderinck.

