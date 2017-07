KNVB houdt BVV ’63 voorlopig uit competitie

“De KNVB houdt voetbalvereniging BVV ’63 uit Bergen op Zoom voorlopig uit competitie. De club moet eerst zijn betalingsachterstand bij ons wegwerken”, zegt KNVB-persvoorlichter Bram Groot.

De KNVB wil snel met de club en de gemeente praten over de financiële situatie van BVV ’63.

Betalingsregeling

“Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft van de club nog achterstallige huur tegoed”, stelt woordvoerder Erwin Stander. De club verzocht de gemeente al om een betalingsregeling maar dat verzoek werd afgewezen. De KNVB noch de gemeente doen een uitspraak over de hoogte van de schuld.

Competitie

“Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid om te weten of de club na de zomer in competitie komt of niet”, zegt Groot. “En de bond wil ook graag weten of de club wil en kan betalen.”

Schuld valt mee

Volgens vice-voorzitter Ismail Kemadar van BVV ’63, valt de schuld wel mee. Maar exacte cijfers noemt ook hij niet. “Wij hebben binnen twee à drie weken betaald, zowel aan de KNVB als aan de gemeente”, stelt Kemadar. Volgens hem doen de teams van BVV ’63 gewoon mee aan de competitie 2017/2018.

Strubbelingen

Kemadar wijt de achterstand in betaling aan wat ‘bestuurlijke strubbelingen’. “Maar ik regel dit nu.” De vice-voorzitter is zich er van bewust dat BVV ’63 onder een vergrootglas ligt. De club kwam de afgelopen jaren namelijk regelmatig in het nieuws vanwege geweld op het veld.

Nieuwe naam is vv BoZ

Die negativiteit wil het bestuur ook doorbreken door de club een nieuwe naam te geven. “Wij gaan over op de naam voetbalvereniging Bergen op Zoom”, geeft Kemadar aan. Vv BoZ heeft drie teams voor volgend seizoen plus nog eens drie jeugdteams.

Aangifte van mishandeling

Het meest recente incident waarbij spelers van BVV ’63 waren betrokken was op tweede paasdag jl. Drie spelers van vv Hoeven deden na de wedstrijd aangifte van mishandeling waarna een 25-jarige speler van BVV ’63 werd aangehouden.

