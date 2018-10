Contant betalen moet in Nederland mogelijk blijven

“De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over het snel afnemende gebruik van contant geld.” Dat stelt Coen Voormeulen, directeur Cash van de centrale bank, op 29 oktober in het AD.

Minder dan vier op de tien betalingen in Nederland verlopen nog contant, zo blijkt uit cijfers van DNB en Betaalvereniging Nederland.

Contant moet mogelijk blijven

Voormeulen vindt dat betalen met geld in Nederland mogelijk moet blijven. “Veel mensen zoals een deel van de ouderen en visueel gehandicapten, hebben moeite met pinnen.”

“Bovendien hebben wij in Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden.” Hij wijst daarnaast op het gevaar van storingen en hackers. “Cashloos betalen maakt je als samenleving kwetsbaar.”

39% nog maar contant

De opmars van betalen met pin is de afgelopen jaren versneld. Deze versnelling ontstond mede dankzij de komst van bankpassen waarmee contactloos kan worden betaald. Sinds mei 2018 betalen Nederlanders in nog maar 39% van de gevallen contant, zo blijkt uit de cijfers.

Banken en belangenbehartigers van toonbankinstellingen zoals de detailhandel, horeca en benzinestations, hebben hard gewerkt aan de promotie van pinnen. De afgesproken streefwaarden van 60% pin en 40% contant zijn inmiddels bereikt.

Het daarvoor in 2005 in het leven geroepen Convenant Betalingsverkeer wordt op 29 oktober beëindigd. De partijen blijven echter streven naar minder cash betalingen.

Accepteer contante betaling

DNB zou graag zien dat banken, winkels, overheden en belangenclubs afspreken dat contant geld geaccepteerd blijft. Voormeulen spreekt in de krant van een poldermodel. “Lukt dat niet, dan kun je aan regels denken. De politiek zal moeten bepalen of de regelgeving aangepast moet worden en of er uitzonderingen moeten worden gemaakt.”

In landen zoals Noorwegen en Zweden, zijn al wettelijke maatregelen genomen. Deze landen hebben volgens DNB laten zien dat met enige bijsturing contante betaling, ook bij een kleiner aandeel in het toonbank-betalingsverkeer, goed kan blijven functioneren als betaalmiddel.

