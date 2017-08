Benefietgeld Richard Nieuwenhuizen onvindbaar

Richard Nieuwenhuizen werd in december 2012 mishandeld door spelers van een bezoekende club. Hij overleed een dag later. Met een benefiet wedstrijd heeft de club de grensrechter herdacht en met de opbrengst zou het gezin worden ondersteund.

Maar de familie van Nieuwenhuizen eist nu bij sc Buitenboys het gereserveerde benefietgeld op. Dit bedrag zou voor zijn zoons worden vastgehouden tot zij uit huis zouden gaan.

50.000 euro ingezameld

Aan de benefiet wedstrijd deden onder meer Giovanni van Bronckhorst, Dennis Bergkamp, Ben Wijnstekers en Pierre van Hooijdonk mee. Er werd op die dag maar liefst ruim 50.000 euro voor de familie ingezameld.

Waar is het geld gebleven

“Van dat benefietgeld heeft de familie Nieuwenhuizen ruim vier jaar later nog steeds zo’n 20.000 euro niet ontvangen”, zegt advocaat Yehudi Moszkowicz. Dit bedrag zou worden uitgekeerd als de zoons van de grensrechter uit huis zouden gaan en dat is nu het geval. Volgens Moszkowicz is het “onduidelijk waar het geld is gebleven. Het heeft er alle schijn van dat het is opgemaakt of dat iemand er met de buit vandoor is.”

Stichting is een warboel

De voorzitter van sc Buitenboys, Richard Langeveld, zegt dat het benefietgeld door de stichting Richard Nieuwenhuizen zou worden beheerd. “Maar daar is het momenteel een warboel.” Uit de begroting zou blijken dat er al meer geld aan de familie is uitbetaald, dan er via de benefietwedstrijd was binnen gekomen.

Bedreiging door de media

Sc Buitenboys vindt het vervelend dat de club nu weer via deze kwestie in het nieuws komt. “Het bestuur kan niet zomaar een groot bedrag uitkeren ‘onder bedreiging door de media’. Het gaat om geld van de leden dat er niet meer is, dus wij moeten hier samen uit zien te komen.” Langeveld zegt te hopen nog met de familie Nieuwenhuizen in gesprek te kunnen gaan.

