Ere-divisieclubs houden FC Twente aan de afspraak

FC Twente wil de compensatie die de club in 2017 aan de andere clubs aanbood, niet langer betalen. Als compensatie zou de club in Enschede drie seizoenen een half miljoen euro uitbetalen maar wil nu van deze afspraak af.

De kwestie FC Twente is in een vergadering van de Eredivisie CV besproken. Een meerderheid van de clubs wil dat FC Twente zich aan de afgesproken compensatieregeling houdt.

Compensatie afspraak

Twee jaar geleden werd afgesproken dat FC Twente in drie jaar tijd een bedrag van in totaal 1,4 miljoen euro aan de andere clubs zou betalen. Dit ter compensatie van het financiële wanbeleid van de vroegere clubleiding. Maar Velderman maakte onlangs bekend dat zijn club vanwege degradatie, komend seizoen ruim 30% minder te besteden zal hebben.

Compassie

FC Twente wil vanwege de degradatie, niet langer voldoen aan de compensatie-afdracht van tv-gelden. “Ik heb een beroep gedaan op de compassie van de andere clubbestuurders, maar dat heeft niet geholpen”, stelt FC Twente directeur Erik Velderman.

“Ik heb aangegeven dat wij door de degradatie minstens 12 miljoen omzet kwijtraken en moeite zullen krijgen om overeind te blijven, maar de clubs kenden geen coulance.”

Velderman heeft de vergadering verlaten nadat hij zijn zegje had gedaan. Hij weet dus niet welke clubs FC Twente tegemoet wilden komen en welke niet.

Geen prioriteit

Mocht FC Twente besluiten om zich aan de compensatieregeling te onttrekken, dan heeft de club twee mogelijkheden. Zij kunnen dan afwachten wat de Eredivisie CV gaat doen of zij kunnen naar de rechter stappen.

Velderman weet nog niet wat FC Twente zal gaan doen. “Ik sluit een civiele procedure zeker niet uit. Voor ons heeft deze kwestie niet de hoogste prioriteit. In het contract staat namelijk dat wij uitstel van betaling hebben zolang wij in de Jupiler League spelen.”

De landskampioen van 2010 stelt dat de compensatieregeling in 2016 onder grote druk tot stand is gekomen en daarom niet rechtsgeldig is.

