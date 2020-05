Provincie Brabant laat de sport aan z’n lot over

Het protest tegen voorgenomen bezuinigingen op o.a. de sport in de provincie Brabant, laait steeds feller op. Na de sector zelf, spreken nu ook de fractievoorzitters in de vijf grote steden zich tegen deze bezuinigingen uit.

“Door de coronacrisis zitten o.a. sportclubs ook al in de hoek waar de klappen vallen.” Zo stellen de politici uit Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Provincie Brabant laat het afweten

“Het kabinet en veel gemeenten trekken de portemonnee om te redden wat er te redden valt. Maar van de provincie Brabant valt de komende jaren niet veel te verwachten. Dit schrijven de lokale fractievoorzitters van PvdA, D66, GroenLinks en SP in een brief aan de nieuwe coalitie. Zij zijn vertegenwoordigers van de partijen die buiten het provinciebestuur vallen.

Zeven miljoen euro minder

De coalitie in Brabant bestaat uit VVD, CDA, Lokaal Brabant en FvD. Zij snijden vanaf 2023 jaarlijks zeven miljoen euro uit het budget voor sport, cultuur en vrijetijdseconomie. Na de bezuiniging blijft er jaarlijks nog maar 19,3 miljoen euro over in de pot ‘Vrije tijd’. En dat terwijl de coronacrisis de sport in Brabant al zo hard raakt.

Bezuiniging zijn volstrekt fout

De fractievoorzitters van de grote steden vinden de voorgenomen bezuiniging volstrekt fout. Zij proberen daarom het provinciebestuur nog op andere gedachte te brengen. Op 15 mei praten Provinciale Staten over het bestuursakkoord. Maar het ziet er niet naar uit dat toekomstig gedeputeerde – Wil van Pinxteren – nog van gedachten zal veranderen.

Bij het grofvuil gezet

Zij stellen dat de provincie Brabant de verbeeldingskracht en verbondenheid bij het grofvuil zet. “Sport verbroedert en verbindt en kunst en cultuur houden ons een spiegel voor en geven stof tot nadenken. “Het is pijnlijk om te zien hoe bot de nieuwe coalitie het mes in de sport en de cultuur zet.”

