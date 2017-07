Accommodatiebeleid Bergen op Zoom op de schop

Sportclubs die zelf sportparken en scholen gaan onderhouden en de gymzalen gaan openen en sluiten. Het afstoten van sporthallen en gymzalen en het bereiken van een hogere bezettingsgraad. Bergen op Zoom wil haar accommodatiebeleid omgooien.

Bergen op Zoom gooit het accommodatiebeleid over een andere boeg. Na de zomer komen er gesprekken met scholen en clubs. Later hakt de gemeenteraad knopen door.

Bezettingsgraad is te laag

Jaarlijks ontvangt de gemeente 1 miljoen euro huur terwijl er 3,5 miljoen euro in onderhoud van accommodaties wordt gestopt. En driekwart van de accommodaties is verouderd. De gemiddelde bezettingsgraad is te laag, er is geen geld om te renoveren dus moet er nieuw accommodatiebeleid komen.

Sportschool

“Mensen gaan liever naar een moderne sportschool dan naar een sporthal die niet meer van deze tijd is”, zegt wethouder Arjan van der Weegen. “De gemeente zit met een grote overcapaciteit dus wij moeten afstoten, verkopen of zorgen voor een hogere bezettingsgraad. Bergen op Zoom bezit drie sporthallen en vier gymzalen waarvan er twee worden verkocht en twee er naar basisscholen gaan.

Clubs verantwoordelijk voor onderhoud

De gemeente bezit zes sportparken met 78 velden en banen. Die worden maar voor een klein deel onderhouden door de clubs. Dat wil Van der Weegen veranderen. Hierover gaat hij met de clubs praten want hij wil hen verantwoordelijk maken voor de sportparken. Helemaal loslaten doet de gemeente niet, zegt hij. “Maar clubs kunnen het beheer en zaken zoals het snoeiwerk samen oppakken. Met hulp van de gemeente.”

Eerst bezuinigen en dan weer teruggeven

Doel van dit nieuwe accommodatiebeleid is om te bezuinigen door kosten over te hevelen. De gemeente stopt vanaf 2017 sowieso 250.000 euro per jaar minder in sport. En dat moet ergens vandaan komen. Als deze aanpak werkt, dan levert dat de gemeente uiteindelijk meer geld op dan die 250.000 euro. “Dan kan er weer geld terug naar de clubs om deze financieel weer gezond te maken”, stelt projectleider Rachid Ouchene.

