Impact hoger btw percentage voor de zwembranche

Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2019 het btw percentage van 6 te verhogen naar 9. Deze verhoging betekent voor de zwembranche doorberekening of minder marge.

In ieder geval moeten zwembaden zich op de btw verhoging voorbereiden. Want hoewel de maatregel nog niet definitief is, lijkt alles erop dat deze doorgaat.

Lage btw percentage

Voor zwembaden vallen de volgende producten en diensten onder het 6% btw percentage:

• het verlenen van toegang tot, de begeleiding van en toezicht houden op diensten van het zwembad;

• diensten zoals het verhuren van kluisjes, stoom- en bubbelbaden en sauna’s;

• horeca, eet- en drinkwaren voor menselijke consumptie met uitzondering van alle bier (en biermengsels) met meer dan 0,5% alcohol.

Wat verandert er

Het nieuwe lage btw percentage heeft gevolgen voor de administratie, prijzen van goederen en diensten en de facturatie. Zwembaden moeten het nieuwe btw-percentage in de administratie verwerken. Zwembaden die de prijzen verhogen moeten deze aanpassen zoals in de kassa-systemen, op de website en de menukaart.

De Belastingdienst gaat niet naheffen op in 2018 betaalde prestaties die in 2019 gaan plaatsvinden. Voor producten en diensten die dus in 2019 worden geleverd, maar in 2018 zijn betaald, geldt nog het 6% btw percentage. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld abonnementen of zwemlespakketten. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt 9% btw.

Nadelige gevolgen

Verwacht wordt dat de btw verhoging, ondanks compensatie maatregelen, nadelige gevolgen zal hebben. RECRON gaat er vanuit dat de omzet van de recreatiesector sterk onder druk komt te staan. Volgens een onderzoek van NYFER in 2015, zou een btw verhoging van 1% al tot minder vraag leiden. Zelfs als consumenten netto meer te besteden zouden hebben.

De verhoging gaat waarschijnlijk op 1 januari 2019 in. De Tweede en de Eerste Kamer moeten hiermee echter nog akkoord gaan. De ingangsdatum is dus nog niet definitief. Het advies is om er vanuit te gaan dat de verhoging zal worden ingevoerd.

