Ook sportclubs mogen in 2019 iets minder salderen

De belasting op aardgas gaat per 1 januari 2019 iets verder omhoog en de belasting op elektriciteit gaat omlaag. Daardoor mogen eigenaren van zonnepanelen in 2019 minder salderen.

Door aardgas meer te belasten wil het kabinet het gebruik van alternatieve toepassingen zoals warmtepompen aantrekkelijker maken.

0,72 cent omlaag

Het tarief in de eerste schijf voor de belasting op energie, gaat daarom voor aardgas met 3 cent per kubieke meter omhoog. Elektriciteit gaat met 0,72 cent per kilowattuur omlaag. De meeste huishoudens blijven hierdoor met hun energieverbruik binnen deze eerste schijf.

Minder salderen

De verschuiving van de energiebelasting naar aardgas is een van de gevaren die al langer op de loer ligt voor de salderingsregeling. Want als de energiebelasting op elektriciteit verlaagd wordt, mogen eigenaren van zonnepanelen minder salderen. Daarom juicht de branchevereniging Holland Solar o.m. de invoering van de terugleversubsidie toe.

Verlenging salderingsregeling

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer eerder in 2018 per brief laten weten dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen zal gaan worden door een terugleversubsidie.

Hij meldde onlangs de salderingsregeling met 1 jaar te willen verlengen tot en met 2020, omdat de invoering van de terugleversubsidie meer tijd vergt.

Meer geld voor salderingsregeling

Voor de salderingsregeling is door het ministerie voor 2018 overigens 199 miljoen euro gereserveerd. Dit was in 2017 nog 140 miljoen euro. Voor 2019 is bedrag dit verhoogd naar 250 miljoen euro. Voor de postcoderoos-regeling is dit bedrag verhoogd van 2 miljoen euro in 2018 naar 3 miljoen euro in 2019.

