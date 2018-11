Lager ozb-tarief voor vastgoed met sociaal belang

De Tweede Kamer stemde medio november vóór een amendement om vastgoed met een sociaal belang, zoals sportaccommodaties, te ontzien bij de ozb. Dit wordt voor gemeenten geen verplichting maar een mogelijkheid.

Het amendement wijzigt de Gemeentewet. Hierdoor wordt het mogelijk om instellingen zoals ANBI’s en SBBI’s tegen een lager ozb-tarief te belasten.

Zakelijk tarief sociaal belang

Deze stichtingen of verenigingen zijn van ‘algemeen nut’ en ‘sociaal belang’. Zij zijn actief op terreinen zoals sport, religie, zorg, welzijn en ontwikkelingssamenwerking. Tot nu toe betalen deze organisaties het hogere, zakelijke ozb-tarief voor vastgoed dat zij bezitten of huren.

Die tarieven zijn in de praktijk al gauw drie keer zo hoog als voor woningeigenaren. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, initiatiefnemer voor de aanpassing, noemde dat “eigenlijk te gek voor woorden.”

De coalitiepartners D66 en de ChristenUnie steunden het amendement van Omtzigt terwijl de VVD er tegen was. Bovendien was er massale steun van de oppositie, zo bleek bij de stemming. Het is de bedoeling dat de wetswijziging al per 1 januari volgend jaar ingaat.

Teruggaveregeling

Bij gemeenten zou de behoefte bestaan om voor instellingen met een sociaal belang, lagere tarieven toe te passen. “Enkele gemeenten worstelen nu met de gemeentewet en hebben, bij gebrek aan mogelijkheden, al een teruggaveregeling van ozb voor sportclubs”, zo vermeldt de toelichting bij het amendement.

Macronorm

De ozb is voor gemeenten de belangrijkste zelfstandige bron van inkomsten. In het amendement wordt niet aangegeven hoe een terugval van de inkomsten gecompenseerd moet worden. Overigens zijn gemeenten vrij om de tarieven zelf te bepalen, er geldt alleen een ‘macronorm’ waar alle gemeenten samen onder moeten blijven.

