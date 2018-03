Denksport: Een te verwaarlozen lichamelijke component

Een denksport zoals een potje schaken, dammen of bridgen in verenigingsverband werd tot voor kort fiscaal gezien niet al ‘sport’ gekwalificeerd. Daarom werd er ook geen btw over geheven.

Maar als gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie moeten ook deze sporten voortaan omzetbelasting betalen. Dat zou jaarlijks 1 miljoen euro belastinggeld opleveren.

Financieel nadeel

Dit heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten. Dat deed hij n.a.v. vragen van de Tweede Kamerleden Bruins Slot, Omtzigt en Heerema. Die wilden weten of ook Snel het onwenselijk zou vinden als denksportbonden en -clubs financieel nadeel ondervinden van dit arrest.

De staatssecretaris gaf in zijn antwoord aan dat als denksportbonden en -verenigingen financieel nadeel en/of een afname van het ledental ondervinden “hij dat een onwenselijk gevolg zou vinden van dit arrest.”

Denksport geniet btw-vrijstelling

In Nederland, maar ook elders in Europa, is het gebruikelijk dat sportclubs van een btw-vrijstelling genieten. Zij hoeven geen btw te heffen over diensten, waardoor de contributies of inschrijfkosten voor toernooien lager kunnen blijven.

Een te verwaarlozen lichamelijke component

Voor denksporten gaat die vrijstelling nu dus veranderen als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In die zaak pleitte de Engelse bridgevereniging voor btw-vrijstelling voor haar leden.

Het Hof is echter van mening dat bridge ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’ kent en dus niet onder (van btw vrijgestelde) sport valt. Door de btw-heffing moet iedere georganiseerde denksporter jaarlijks naar schatting tussen de 5 en 10 meer gaan betalen.

Culturele diensten

De Kamerleden hebben nog een poging gedaan om de denksport dan onder ‘culturele diensten’ (vrijgesteld van btw) te laten vallen. Maar de staatssecretaris heeft deze suggestie van de hand gewezen.

