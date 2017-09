Belastingplan 2018 zwijgt over btw-sportvrijstelling

In het belastingplan 2018 wordt niets vermeld over de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling noch over de uitbreiding van de btw-herzieningsregels. Dat is belangrijk nieuws voor gemeenten.

Het Belastingplan bevat bijna alleen maar reparatiewetgeving. Het is duidelijk dat het demissionaire kabinet op de winkel past.

BTW-sportvrijstelling

Er wordt al vrij lang gesproken over uitbreiding van de btw-sportvrijstelling. Die uitbreiding heeft tot gevolg dat gemeenten binnen- en buitensportaccommodaties niet meer met btw belast kunnen exploiteren. Maar de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is doorgeschoven naar het volgende kabinet.

Belastingplan 2019

Omdat nog geen nieuwe regering is gevormd is de aanpassing van de btw-sportvrijstelling niet in het Belastingplan 2018 opgenomen. Het is aannemelijk dat een uitbreiding van de btw-sportvrijstelling één jaar wordt uitgesteld en zal worden meegenomen in het Belastingplan 2019.

Snel renoveren of uitbreiden

Gemeenten doen er verstandig aan om nog gebruik te maken van de huidige gunstige btw-regelgeving inzake sport en investeringen. Dit kan bijvoorbeeld door renovatie en/of uitbreiding van sportaccommodaties zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Maar gemeenten hebben ook extra tijd gekregen om de btw-schade te becijferen die door uitbreiding van de btw-sportvrijstelling ontstaat.

BTW-herzieningsregels

In het Belastingplan wordt geen aandacht besteed aan de uitbreiding van de btw-herzieningsregels. Voor de gemeenten is van belang dat de btw-herzieningsregels niet worden uitgebreid met herzieningsregels voor duurzame en kostbare investeringen.

De uitbreiding van de btw-herzieningsregels leiden tot aanzienlijke extra administratieve lasten voor gemeenten. Eerder werd al aangegeven dat gemeenten voor deze extra administratieve lasten moeten worden gecompenseerd.

