Asten loopt warm voor lagere ozb sportverenigingen

Het zou zomaar kunnen dat de sportclubs in Asten over een tijdje fors minder ozb gaan betalen. De CDA-fractie in de gemeente pleit daarvoor en dat idee lijkt politiek goed te vallen.

Het voorstel van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, geeft gemeenten de keuze om o.a. sportclubs een lager ozb-tarief te laten betalen.

Steun gemeenteraad Asten

De gemeente Asten bezuinigde jaren geleden al op de kosten voor de sportclubs. Veel verenigingen en gebouwen werden geprivatiseerd waardoor de kosten bij de sportclubs fors stegen.

Wat raadslid John Bankers betreft, maakt wethouder Henk van Moorsel ook gebruik van die mogelijkheid. De ozb voor een sportclub zou wat Bankers betreft gelijk moeten zijn aan die voor een woning.

“Sportclubs hebben een meerwaarde voor de lokale gemeenschap, dus die moet je stimuleren.” Dit betoogde Bankers in een motie die in de raad brede steun krijgt. “Verenigingen krijgen door een lagere ozb financiële ruimte om bijvoorbeeld de contributie te verlagen.”

Nu een commercieel bedrijf

Penningmeester Antoon van de Mortel van voetbalclub ONDO uit Heusden: “Wij zijn een jaar of zes geleden geprivatiseerd en worden voor de ozb ook aangeslagen voor het eigenaarsgedeelte.”

“Wij worden nu als een commercieel bedrijf belast. Maar ook de bouwkosten stijgen en de lasten voor de club lopen steeds verder op. En de ozb is voor ons, met elk jaar zo’n 3.000 euro, een fors deel van onze kosten.”

Geen andere behandeling

Ook NWC-Asten volgt de ontwikkelingen op de voet. De club beheert het vastgoed via een aparte stichting en huurt het clubgebouw daarvan. “Ik ga er niet vanuit dat wij bij een ozb-verlaging buiten de boot vallen”, hoopt penningmeester Jasper Werts.

“Wij zijn gebruiker van de accommodatie met een maatschappelijke functie, dus wij worden denk ik niet anders behandeld.” Wethouder Henk Van Moorsel wilde op 17 december nog niet op de zaken vooruitlopen.

