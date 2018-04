NLSportraad: geef sportevenementen ANBI status

Het fiscale klimaat voor grote sportevenementen laat in ons land te wensen over. Organisatoren die goed voor hun vrijwilligers zorgen, krijgen daarvoor de Belastingdienst op hun dak.

Om meer sponsorgeld op te halen voor niet-commerciële evenementen, zou de fiscus die als algemeen nut bevorderende instelling (ANBI) moeten behandelen, vindt de NLSportraad .

ANBI

Het ministerie van VWS stimuleert sportevenementen. De NLsportraad dringt er nu op aan om ook het belastingklimaat voor deze evenementen te verbeteren. De raad wil dat zij de status van ANBI krijgen.

Raadsvoorzitter Michael van Praag: “Organisatoren lopen vaak tegen problemen aan met de fiscus. Vanuit de KNVB heb ik dat vorig jaar ook meegemaakt rond het EK Vrouwenvoetbal.”

150 euro

“De vrijwilligers bij dit toernooi moesten hun uitrusting iedere ochtend ophalen bij een centraal uitgiftepunt. En elke avond weer terugbrengen. Zo voorkwam de organisatie dat de waarde, van wat de fiscus als loon in natura beschouwt, boven de 150 euro uitsteeg.

Zoiets gold ook voor de speelsters van het Nederlands elftal. Die konden na een wedstrijd geen shirtjes weggegeven aan fans omdat de fiscus de shirtjes dan als loon in natura zag”, zo vertelt Van Praag.

Belastingvrije vergoeding

De NLSportraad stelt voor om de belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers niet per maand maar per kwartaal vast te stellen. Toernooien en evenementen vinden namelijk in een korte tijd plaats. De raad beoogt daarmee een belastingvrije vergoeding van 450 euro per kwartaal.

De ANBI-status moet gaan gelden voor evenementen zonder winstoogmerk. Dus wel voor een internationaal eindtoernooi of de start van een grote wielerronde, maar niet voor een voetbaltoernooi met topclubs.

Vestzak-broekzak

“De ANBI-status betekent minder belastinginkomsten”, erkent Van Praag. “Maar dat is een vestzak-broekzak verhaal. Want als de sport meer geld uit de markt haalt, hoeft de overheid ook minder bij te dragen.”

De NLSportraad wil ook terug naar één landelijk loket met regels voor grote evenementen. Zo’n loket bestond al, maar is de afgelopen jaren wegbezuinigd.

