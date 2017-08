Twee vormen van btw-berekening voor uw sponsor

Vaak hoeft een sportclub een sponsor geen btw in rekening te brengen. Maar het is nuttig om zeker te weten of, en zo ja wanneer, dit voor uw club het geval is. Want als dat niet zo is, dan moet u aangifte doen.

Als sportclub of organisator van sportevenementen bent u meestal btw ondernemer. Maar voor clubs gelden andere btw regels. Daarom betalen sportclubs vaak geen btw.

Twee vormen van sponsoring

Voor sportclubs is sponsoring doorgaans een belangrijke bron van inkomsten. Maar clubs kunnen te maken krijgen met twee hoofdvormen van sponsoring:

• sponsoring in geld

Een sponsor steunt de club met een bijdrage in geld. Als tegenprestatie maakt de club reclame voor de hem, bijvoorbeeld in het clubblad of op de website.

• sponsoring in natura (ook wel bartering geheten)

Een sponsor stelt een bijdrage in natura beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van sportkleding of etens- en drinkwaren. In ruil hiervoor krijgt hij bijvoorbeeld reclameborden langs het sportveld. Of naamsbekendheid omdat zijn bedrijfsnaam op de sportkleding staat.

Twee btw mogelijkheden

Bij sponsoring zijn er voor de btw twee mogelijkheden:

• Uw club komt niet uit boven de maximum omzet van 50.000 euro voor fondswervende diensten. U hebt dus vrijstelling van de btw en u stuurt de sponsor dan een factuur zonder btw voor de reclame die u voor hem hebt gemaakt;

• Uw verenigingen komt wel boven de maximum omzet van 50.000 euro voor fondswervende diensten uit. U stuurt de sponsor dan een factuur met btw voor de waarde van de tegenprestatie.

Kleding van een sponsor

Een voorbeeld: U krijgt gratis kleding van een sponsor die de club daarvoor een factuur met btw stuurt. De tegenprestatie van de club is het maken van reclame en u stuurt hem daarvoor een factuur. Omdat u gebruik maakt van de btw-vrijstelling, is dit een factuur zonder btw.

