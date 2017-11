88 miljoen euro btw-sportvrijstelling compensatie clubs

Op 3 november jl. is officieel bekend gemaakt dat de aangekondigde btw-sportvrijstelling door gaat. De toepassing van deze vrijstelling pakt financieel ongunstig uit voor gemeenten en sportstichtingen.

VSG per brief De btw-sportvrijstelling leidt tot een extra opbrengst voor de Nederlandse schatkist van 241 miljoen euro in 2019.directeur André de Jeu informeerde de gemeenten

Aanpassing btw-sportvrijstelling

Vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet het Rijk de btw-sportvrijstelling in Nederland aanpassen. Volgens de huidige wetgeving hebben gemeenten en bepaalde sportstichtingen nu nog recht op aftrek van voorbelasting. Maar dit recht op aftrek vervalt zodra de Nederlandse wetgeving in lijn is gebracht met de Europese btw-richtlijn.

Compensatie

Van de compensatie van deze 241 miljoen euro gaat 153 miljoen naar de gemeenten en 88 miljoen naar de sportclubs. Het bedrag voor de clubs komt voor rekening van het Ministerie van VWS. De VSG en de VNG hebben de compensatie van het nadeel voor de gemeenten al een paar keer met het vorige kabinet gesproken.

Er is toen steeds aangegeven dat men met de aanpassing van de btw-sportvrijstelling geen bezuiniging beoogt. Bovendien zou serieus worden gekeken naar de wijze waarop compensatie voor gemeenten en sportclubs plaats kon vinden.

Overgangsregeling

Gemeenten en bepaalde sportstichtingen hebben recht op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties. Maar dit recht op aftrek vervalt al op 1 januari 2019. Voor de bestaande situaties zal een overgangsregeling komen maar het is nog onbekend hoe die eruit gaat zien.

Hoe nu verder

Voor de sportclubs wil het ministerie van VWS een werkgroep oprichten van sportbonden, NOC*NSF en andere belanghebbenden om te praten over een

subsidieregeling voor 88 miljoen euro.

NOC*NSF zal de bonden daarover informeren zodra daar meer over bekend is. Vragen van lokale sportclubs zullen naar de eigen sportbond worden doorverwezen.

Follow @Allesportzaken