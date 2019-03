Zonnetapijt moet sportvelden gaan veroveren

Volleyballer Jelle Hilarius nam in 2016 deel aan een sporthackathon bij Hogeschool Windesheim. Daar werd een casus ingebracht over nieuwe verdienmodellen voor sportclubs met lege sportvelden.

De basisgedachte achter het zonnetapijt van Jellarious is een zonnepaneel dat zich over een kunstgrasveld in- en uitrolt zodra er niet gesport wordt en de zon schijnt.

Zonnetapijt met accu

“Na de doorontwikkeling gaan wij het zonnetapijt testen door het op een sportveld uit te rollen en zonne-energie op te wekken. Wij willen een systeem dat zichzelf over het veld in- en uitrolt.

Bovendien denken we aan de integratie van een accu zodat de opgewekte zonnestroom de verlichting in de kantine en langs de sportvelden ’s avonds kan laten branden”, legt Hilarius uit.

Terugverdientijd

Sportvelden zijn gemiddeld 60% van de tijd dat de zon schijnt verlaten. Alleen in Zwolle zijn er al 24 kunstgrasvelden die in aanmerking komen voor een zonnetapijt. Maar terugverdientijd van zo’n tapijt moet niet te lang zijn.

Jellarious moet bovendien zaken zoals afwatering en een modulaire aanleg nog uitwerken. Want een sportclub moet het zonnetapijt ook gedeeltelijk kunnen in- en uitrollen. De time-to-market duurt nog 3 tot 5 jaar want deze is afhankelijk van de ontwikkeling van de dunne-filmzonnepanelen.

Eenmalige aanleg

“Wij hebben al diverse prototypes flexibele zonnecellen in gebruik. De nadruk ligt bij de ontwikkeling op de flexibiliteit en het rendement. En misschien moeten wij zelf technologie ontwikkelen die geschikt is om op kunstgras te leggen. Wij zoeken ook partners die mede willen onderzoeken wat er met de zonnecellen gebeurt als je deze dagelijks in- en uitrolt.”

“Dunne-filmzonnepanelen worden nu gemaakt om eenmalig aan te brengen en worden niet dagelijks in- en uitgerold. De hoeveelheid energie die het kost om de zonnecellen in en uit te rollen moet zo laag mogelijk zijn. Over 3 jaar hopen wij het eerste zonnetapijt verkocht te hebben en daarna willen wij snel de clubs met buitenvelden veroveren.”

