Brandgevaar van zonnepanelen door TNO onderzocht

Voor de installatiebranche staat veiligheid onder alle omstandigheden voorop. De branche is dan ook bezorgd over het risico van brandgevaar van zonnepanelen.

UNETO-VNI vindt het voor consumenten én voor de branche zelf, belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak is geweest van de branden.

Onderzoek naar brandgevaar van zonnepanelen

Mede op aandringen van UNETO-VNI, zal TNO op korte termijn onderzoek gaan doen naar de incidenten. Vervolgens zal de organisatie op basis van de uitkomsten, maatregelen nemen om het brandgevaar van zonnepanelen terug te dringen.

Het is (nog) niet bekend of leden van de vereniging betrokken zijn geweest bij de installaties die brand hebben veroorzaakt. “Maar wij dringen er bij onze leden nogmaals op aan, om de regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen te volgen.”

Veel nieuwe aanbieders

De belangstelling in Nederland voor zonnepanelen is groot. Die grote vraag trekt veel nieuwe aanbieders aan die niet allemaal lid zijn van UNETO-VNI.

Vakbekwame installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-installaties worden gesteld, met name op het gebied van veiligheid.

De branchevereniging biedt daarom al jaren een speciale opleiding aan voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties. Bedrijven die hun medewerkers deze opleiding hebben laten volgen, zijn gecertificeerd en te vinden op de website Qbisnl.

Verplichte opleveringsinspectie en APK-keuring

UNETO-VNI pleit voor een verplichte inspectie bij oplevering en een verplichte APK-keuring voor zonnepanelen. Onlangs heeft de vereniging daarvoor samen met NEN een norm ontwikkeld.

Daarmee kunnen installateurs eenduidig een APK uitvoeren voor installaties in woningen en sportclubs. In Amsterdam en Utrecht zijn al proeven gedaan met zo’n APK. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde installaties niet veilig was.

