Vv Bellingwolde is binnen afzienbare tijd energieneutraal

19 mei jl. was een mooie dag voor vv Bellingwolde want op die dag werd de zonnestroomcentrale op het dak van het clubhuis opgeleverd. Binnen een week werden er 72 zonnepanelen geïnstalleerd die samen goed zijn voor ruim 16.000 kWh per jaar.

Subsidies maakte het voor vv Bellingwolde extra aantrekkelijk om een groot deel van de benodigde stroom zelf op te wekken. Tenslotte rendeert het geld veel beter op het dak dan op de bank.

Ambitieuze energiebesparing

Clubvoorzitter André Streunding: “Door zelf zoveel stroom op te wekken besparen we fors op onze energienota. Dat geld geven wij liever uit aan onze kerntaak, het faciliteren van onze voetbalclub. Al in 2015 hebben de leden zich uitgesproken voor 40% verlaging van de energiekosten. De plaatsing van de zonnepanelen is eigenlijk het sluitstuk van onze ambitie.

Dak moest toch gerenoveerd worden

“Even daarvoor werd al een zeer zuinige warmwaterboiler geplaatst en zijn de ramen voorzien van hoog rendement glas. Wij wisten al een tijdje dat het dak gerenoveerd en geïsoleerd moest worden. Daarom leek dit hèt moment om door te pakken en ook maar direct zonnepanelen te laten installeren”, stelt Streunding.

Geld beter op het dak

Het lukte Lüchtenborg Advies om zowel provinciale als Europese subsidies binnen te halen. “En met deze subsidies werd het extra aantrekkelijk om een groot deel van onze stroom zelf op te wekken. Het geld rendeert tenslotte beter op het dak dan op de bank. Bovendien wordt de wens en de mogelijkheden om energie zelf op te wekken steeds groter.”

Panelen beïnvloeden gedrag

Met deze zonnepanelen maakt vv Bellingwolde echt werk van hun verduurzaming. Streunding: “Als bijna niemand zich realiseert hoe duur energie eigenlijk is, heeft ook bijna niemand de neiging om daar zuinig mee om te gaan. Als onze leden en bezoekers de panelen op het dak zien liggen, zal dat zeker hun gedrag beïnvloeden.”

Ambitie zichtbaar gemaakt

Wij hebben de levering van de zonnepanelen en alle overige materialen laten regelen door SportStroom uit Drachten. Dit bedrijf is gespecialiseerd in energiebesparing door sportclubs. Bestuurder Robert den Ouden: “Wij maken natuurlijk vaak een oplevering mee maar het is ook bij vv Bellingwolde weer mooi om te zien dat zijn hun duurzame ambities zo zichtbaar maken.”

