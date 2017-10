Zonnecentrale sportclub Prins Hendrik Vught gereed

De Vughtse sportclub Prins Hendrik beschikt sinds medio oktober over een eigen zonnecentrale. Op het dak van het sportcomplex staan 320 zonnepanelen die jaarlijks 80.000 kWh energie gaan leveren.

De 80.000 euro die de zonnecentrale kost, is bij elkaar gebracht via een crowdfunding actie. Die was zo succesvol dat het benodigde bedrag al binnen een paar uur was ingezameld.

Solisplan monitort

De zonnepanelen zijn geïnstalleerd door SolisPlan uit Sint-Oedenrode. Met dit grote aantal zonnepanelen bespaart Prins Hendrik ieder jaar zo’n 1.500 euro op de energierekening. De 80.000 kWh staat ongeveer gelijk aan het verbruik van 22 huishoudens.

Monitoring en herstel

SolisPlan ontwikkelt, financiert, installeert en exploiteert zonnecentrale projecten op de Nederlandse daken. Het bedrijf houdt ook iedere zonnecentrale 24 uur per dag pro-actief en kosteloos in de gaten. Een storing wordt direct gesignaleerd en door eigen servicemonteurs snel en ook kosteloos opgelost.

Terug naar het net

SolisPlan zorgt voor het onderhoud en de komende tien jaar least sportclub Prins Hendrik het zonnedak van SolisPlan. In dit decennium levert de atletiek- en gymvereniging de opgewekte stroom terug aan het net en krijgt daarvoor zo in ruil korting op het elektriciteitsverbruik.

Volledig eigenaar

Over tien jaar wordt Prins Hendrik voor maar een klein bedrag eigenaar van de zonnecentrale. Vanaf dat jaar vloeit dus de hele opbrengst van de opgewekte energie direct de clubkas in.

