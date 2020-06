Witteveense Boys duurzaamste club van Drenthe

Vv Witteveense Boys ’87 is uitgeroepen tot duurzaamste sportvereniging van Drenthe 2019. SportDrenthe, het Drents Energieloket en de NMF Drenthe houden deze verkiezing jaarlijks.

De jury vindt dat de Witteveense Boys de club optimaal hebben verduurzaamt. “Zij hebben bovendien de bewustwording van energieverbruik bij haar leden en andere clubs vergroot.”

Witteveense Boys verduurzaamt al sinds 2015

Clubvoorzitter Roel Seele: “Dit is echt een waardering voor waar wij al sinds 2015 mee bezig zijn. Het project Drenthe Sport Duurzaam bestaat pas sinds 2017 maar wij waren daarvoor ook al bezig met verduurzaming. Zo hebben wij dak- en vloerisolatie en zonnepanelen. Maar ook hangt er al LED-verlichting in het clubhuis en rond het veld.”

Meer investeringen

“Het beleid van de gemeente Midden-Drenthe heeft ons eigenlijk geactiveerd”, vertelt Seele. “Sinds 2015 is ons gas- en energieverbruik met 85 en 81 procent gedaald. Mooi voor het milieu en zeker zo mooi voor de clubkas. De komende jaren gaan wij verder investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld via meer zonnepanelen.”

Volgens directeur Hans de Lang van SportDrenthe is de coronacrisis slecht voor de clubs. “Energie is voor sportclubs een grote kostenpost. Daar gaat al gauw 25 procent van het geld aan op.

En via hoge energielasten dreigt meer contributie en dat kan sport minder toegankelijk maken. Verduurzaming van accommodaties versterkt structureel de positie van de clubs. En zo kunnen zij veel stabieler de sport blijven aanbieden”, zo stelt De Lang.

Bewustwording

En hoe heeft de club dan de bewustwording rond energie bij de leden vergroot? Seele: “Vanaf het begin hebben wij er veel over geschreven in het sportblad van Witteveen. En wij hebben de resultaten ook gedeeld via de sociale media van Witteveense Boys.

Daar kregen we veel vragen over die we steeds hebben beantwoord. Niet alleen in Witteveen maar ook bij andere sportclubs in Midden-Drenthe bestaat veel aandacht voor duurzaamheid”, zo besluit Seele.

